Lina Tejeiro reveló cómo quedó su cuerpo tras la extracción de los biopolímeros

Lina Tejeiro publicó en su cuenta en Instagram, en la que suma cerca de 10 millones de seguidores, una historia en la que deja ver el proceso de cicatrización de una herida en su cola tras la más reciente cirugía a la que se sometió para la extracción de biopolímeros, dado que estaban generando complicaciones en su estado de salud.

La actriz se tomó una selfi frente al espejo del baño en la que cubre su pecho con una toalla y deja al descubierto el resto de su cuerpo. La imagen fue comentada por algunos seguidores de cuentas en Instagram dedicadas a rastrear famosos, como Notitalencol, que hicieron eco de la publicación.

Pero Lina Tejeiro no solo compartió con orgullo la imagen de su cuerpo, sino que horas más tardes les contó a sus seguidores la manera en que ha lidiado con las afecciones en salud por cuenta de los biopolímeros. “Con esta cirugía aprendí que todo, absolutamente todo lo que nos duela, vamos a poderlo sanar siempre y cuando tengamos la mejor energía y la mejor actitud para lo que esté sucediendo”, dijo.

Para dar un ejemplo de la situación, narró una anécdota de cuando estuvo hospitalizada en la que, contrario a lo que quería, tuvo que aceptar en su cuerpo un tubo de drenaje Hemovac.

“En esta cirugía me pasó algo y es que tuve un pequeño retroceso, digo yo, porque me tuvieron que poner otra vez un Hemovac, una manguera que está saliendo del cuerpo todo el tiempo, drenando un líquido que el cuerpo acumula. A mí me lo habían quitado, y cuando me lo quitaron, estaba todo perfecto, pero la piel como que no quería pegar y me estaba llenando de mucho líquido. Duré una semana diciéndole al doctor que no me lo pusiera, que yo iba a pegar y pasó una semana, pero la piel no pegaba, entonces me dijo que la mejor opción era volver a poner el Hemovac. Yo tenía dos opciones, frustrarme mucho y sentir que estaba retrocediendo, o aceptarlo, vivir el proceso y entender que la vida es como es”, dijo Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro el 12 de enero, antes de ingresar al quirófano. Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

“Si esto me está pasando a mí es porque me tenía que pasar. Me pasó para entender mucho sobre el amor propio, para ser el referente de mujeres que están pasando por la misma situación. Prefiero verlo de esa manera y no concentrarme en una emoción negativa, como pensar ¿por qué me pasó a mí si ya estaba bien, si ya me habían operado una vez?”, agregó.

¿Cómo cayó en los biopolímeros?

Al ser una figura pública, con millones de seguidores, las preguntas abundan, ya que mientras que algunos conocen el calvario que ha vivido con los biopolímeros, otros no saben nada al respecto.

La más reciente aparición de Lina Tejeiro en televisión fue junto a Lokillo, en el programa 'La vuelta al mundo en 80 risas'. - Foto: Instagram

En ese sentido, uno de los cibernautas creyó que la actriz se sometió a una operación estética, así que ella quiso aclarar que no fue así y que, efectivamente, se trató de una segunda extracción de biopolímeros. A su seguidor, la multifacética colombiana se refirió a la cirugía del 12 de enero y recordó la primera vez que su salud se vio comprometida, hace dos años.

“Hay mucha gente que no está en contexto y vengo a contextualizarlos rápidamente. Hace dos años tuve mi primera extracción de biopolímeros, en 2020, porque alguna vez, en alguna época de mi vida, confié en alguien, fui a donde un esteticista, me inyectaron un ‘medicamento’ para tonificar los glúteos y pues no era un medicamento, eran biopolímeros. A los seis años después de haberme puesto ese medicamento, empecé a tener reacciones en mi cuerpo; me empezaron a dar calambres, empecé a tener malestares, síntomas del síndrome de Asia. Fui a donde un doctor, me hicieron una resonancia y me aparecieron los biopolímeros”, detalló la actriz.

Lina Tejeiro también había mostrado su cicatriz tras la primera cirugía para la extracción de biopolímeros. - Foto: @linatejeiro

Enseguida, explicó que hace dos años la extracción fue únicamente en los glúteos, pero hace 20 días fue en los glúteos y en la zona sacrolumbar.