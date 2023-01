La foto de Lina Tejeiro a punto de entrar al quirófano por complicaciones con biopolímeros; fue hospitalizada

La tarde de este 12 de enero, Lina Tejeiro confesó a sus cerca de 10 millones de seguidores en Instagram el porqué de su ausencia en redes sociales. Una de las razones es su estado de salud por cuenta de los biopolímeros en sus glúteos. Aunque ya se había sometido a una intervención quirúrgica para retirarlos, todavía hay algunos en su cuerpo que incluso conllevaron a infecciones renales, motivo por el que en los últimos meses fue hospitalizada.

En un reel en Instagram, la productora de contenido comenzó explicando que decidió tomarse un respiro de las redes sociales para encontrar paz y compartir tiempo con sus seres queridos, pero sobre todo con ella misma.

“Perdón mi cara de cansada, perdón mi cara de destruida, perdón por estar tanto tiempo perdida, perdón por estar tanto tiempo tan alejada de las redes sociales, pero hace unos meses decidí tomarme un respiro, un espacio, una pausa. Necesitaba reencontrarme. Me había perdido en búsqueda de muchas cosas. Mi cara de cansada es porque estos días no he dormido bien, estuve de viaje, estuve dedicándole tiempo a mi familia, a mis amigos, a mí, que es lo más importante”, contó.

Luego, afirmó que desde hace unos meses volvió a tener reacciones a los biopolímeros que alguna vez se mandó a inyectar. Pese a que poco más de un año atrás se sometió a una cirugía, es imposible extraerlos totalmente, como ella misma explicó,

“También he estado sanando muchas cosas que tengo que sanar, entre esas nuevamente el tema de los biopolímeros. Otra vez comencé a tener síntomas y reacciones. Como saben esta es una condición: cuando uno tiene biopolímeros, hacer una extracción completa de ellos es realmente imposible. En mi primera cirugía me extrajeron la mayor cantidad, pero es imposible lograrlo al cien por ciento”, agregó Lina Tejeiro.

Los biopolímeros, entre otras, pueden llegar a afectar el sistema inmune, como le pasó a actriz los últimos meses, en los que algunos relacionaron su ausencia de las redes sociales con la ruptura amorosa con Juan Duque.

Lina Tejeiro no se ha referido al fin de su relación amorosa con Juan Duque, contrario a lo que ha hecho él. Alguna vez se especuló infidelidad, pero él lo desmintió. - Foto: Instagram @juanduque

“De un tiempo para acá tenía muchos dolores, muchos calambres. La razón por las que estuve hospitalizada por los riñones es que los biopolímeros me bajan tanto las defensas que mi cuerpo queda totalmente expuesto y me dio una infección urinaria. Después me dio una alergia en todo el cuerpo que también tiene que ver con los biopolímeros, posteriormente tuve una amigdalitis que también tuvo que ver”, contó.

La más reciente aparición de Lina Tejeiro en televisión fue junto a Lokillo, en el programa televisivo 'La vuelta al mundo en 80 risas'. - Foto: Instagram

“Ahora lo que tengo en la zona sacrolumbar, eso quiere decir que mañana me operan nuevamente, bueno, no sé si mañana, no sé cuándo voy a mostrar esto, entro nuevamente a cirugía. Tengo toda la fe puesta en que esta tal vez sea la última cirugía de biopolímeros. Emocionalmente, esto me ha afectado muchísimo porque yo pensé que no iba a tener los nuevos síntomas y que mi salud no se iba a ver afectada, pero no fue así”, agregó.

Luego del reel, Lina Tejeiro subió una selfie suya antes de entrar al quirófano. La cirugía, según contó, estaba programada dos meses atrás, pero por sus condiciones de salud tuvo que ser aplazada.

Lina Tejeiro será sometida a una nueva cirugía para continuar con la extracción de biopolímeros de su cuerpo. - Foto: @linatejeiro

“La primera cirugía que me habían programado fue en noviembre y me dio una gripa, aparte de todo lo que me había dado, entonces me tocó correr la cirugía otra vez hasta esta fecha que ya me tocó hacerla. Venía con síntomas desde junio, entonces ha sido una lucha emocional sobre cómo me siento con mi salud, porque yo soy supervital y solo quería dormir, descansar, dormir, dormir, dormir”, explicó.

Concluyó: “Aquí voy a mi próxima cirugía, esperando que todo salga bien. Les iré contando”.