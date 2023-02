Luis Fernando Múnera y la joya de frase que dejó en ‘La estrategia del caracol’: “¿Usted no sabe quién soy yo?”

Apenas minutos después de que se confirmara la muerte del actor Luis Fernando Múnera, que enluta a la televisión colombiana, algunos usuarios en Twitter comenzaron a publicar memorables escenas que protagonizó, una de ellas en la aclamada película La estrategia del caracol.

En el filme, que se estrenó en las salas de cine el 23 de diciembre de 1993, Múnera interpretó a Gustavo Calle, uno de los inquilinos que ayudó a trasladar una casa completa de un barrio a otro por medio de un sistema de cuerdas y poleas especiales para carga pesada.

Luis Fernando Múnera, junto a Marcela Mar, en la producción 'Pedro, el escamoso'. - Foto: Caracol Televisión

Calle es el personaje que figura en la primera y en la última escena de la película, a quien el periodista José Antonio Samper, interpretado por Carlos Vives, entrevista para preguntar la manera en que desmanteló, junto con sus vecinos, la Casa Uribe, antes de que fueran desalojados por su propietario, interesado en declararla como bien de interés cultural.

La escena en mención, es decir, la que le da desarrollo a la película, es la siguiente:

–José Antonio Samper (J. A. S.): Este es un reportaje especial de José Antonio Samper para el noticiero de las 7. Caballero, les podría decir usted a los colombianos, ¿qué es lo que pasa aquí?

–Gustavo Calle (G. C.): Lo que está pasando aquí ahora, y todos los desalojos que han dejado a un montón de gente sin techo y hogares llenos de luto, se deben exclusivamente a dos motivos: primero, la injusticia, y segundo, la falta de estrategia de la clase inquilinal.

–J. A. S.: ¿Cómo así?

–G. C.: Así como lo oye, hombre, estrategia. ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy el famoso Gustavo Calle Isaza, que formó parte de la legendaria gesta del desalojo de la Casa Uribe, una luminosa enseñanza que todavía no ha sido debidamente asimilada. Le voy a contar y usted me va a dar la razón, estimado amigo.

📽

¿Como así, usted no sabe quién soy yo?



Con esta escena memorable comienza la Estrategia del Caracol.



José Antonio Samper Pupo (@CarlosVives) entrevista al famoso Gustavo Calle Isaza (Luis Fernando Múnera).



25 años de un hito del cine colombiano. pic.twitter.com/zEkuZyFzEI — Juan Buelvas (@juanbuelvas) November 7, 2018

En la película también llama la atención la respuesta de Gustavo Calle cuando el periodista José Antonio Samper le preguntó para qué hicieron el traslado de la casa. Ofuscado, Calle le responde: “¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Pa’ qué le sirve usted la dignidad? ¿Esa palabra no existe o no le han enseñado en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¡Qué tal este hue...!”.

Luis Fernando Múnera respondiendo a Carlos Vives sobre la dignidad en 'La estrategia del caracol'. - Foto: Pantallazo: La estrategia del caracol

La muerte de Luis Fernando Múnera

En horas de la tarde de este jueves 9 de febrero se confirmó la triste noticia de la muerte del reconocido actor y locutor Luis Fernando Múnera. Luis nació en Bello, Antioquia, y falleció a la edad de 73 años. Todo el pueblo colombiano se solidariza con su familia.

Fallece Luis Fernando Múnera. - Foto: Captura de pantalla.

El comediante Pedro González, mejor conocido como ‘Don Jediondo’, lamentó la muerte de Luis Fernando con un sentido mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Twitter. “Lamentamos el fallecimiento del gran actor y locutor Luis Fernando Múnera. Tuve la oportunidad de conocerlo en @CaracolTV, gran señor. Dios lo tenga en su santa gloria”, expresó el humorista.

Lamentamos el fallecimiento del gran actor y locutor Luis Fernando Múnera. Tuve la oportunidad de conocerlo en @CaracolTV gran señor. Dios lo tenga en su santa gloria pic.twitter.com/Kf0QaGgOvI — Don Jediondo (@DonJediondo) February 9, 2023

Otro de los personajes de la farándula nacional que expresó sus condolencias por la muerte de Luis Fernando Múnera fue César Corredor, conocido en el mundo artístico como ‘Barbarita’.

“Lamento profundamente la muerte del GRAN ACTOR LUIS FERNANDO MÚNERA, tuve la oportunidad en mis inicios de trabajar a su lado en DON CAMILO , excelente voz y siempre entregó su talento al servicio de la televisión, mi solidaridad a toda su familia y que descanse en paz”, manifestó el también comediante a través de Twitter.

Lamento profundamente la muerte del GRAN ACTOR LUIS FERNANDO MUNERA, tuve la oportunidad en mis inicios de trabajar a su lado en DON CAMILO , excelente voz y siempre entrego su talento al servicio de la televisión, mi solidaridad a toda su familia y que descanse en paz. pic.twitter.com/F76eEiQLyu — Cesar Corredor Barbarita (@cecorrehumor) February 9, 2023

Sin lugar a dudas, el espectáculo nacional pierde a una de sus figuras más representativas. Luis Fernando Múnera será recordado por trabajar en producciones de época. Uno de sus papeles más emblemáticos es el de Fernando Hinojoza en Los pecados de Inés de Hinojosa.