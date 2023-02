¿Se atrevería a participar en la isla de los famosos? Así fue la curiosa respuesta de Lina Tejeiro

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más queridas y mencionadas por los colombianos. Recientemente, estuvo en boca de la opinión pública, luego de la relación que sostuvo con el cantante paisa Juan Duque, la relación no se consolidó y fueron un poco más de dos meses el tiempo que pasaron juntos estas figuras públicas, hasta que decidieron ponerle punto final.

La llanera no ha hablado mucho de las razones que llevaron a terminar su relación con Juan; sin embargo, en algunas entrevistas el artista antioqueño ha mencionado que la distancia, ya que él se encuentra radicado en Medellín y la actriz en Bogotá, fue una de las razones que los llevó a dar por terminada su relación de pareja.

Recientemente, en medio de una interacción con sus seguidores, por medio de su cuenta personal en Instagram, la actriz habló de uno de los realities que más rating está teniendo durante este 2023, Survivor, la isla de los famosos.

Lina confesó que el programa la ha tenido frente al televisor desde el primer momento, además aseguró que al inicio lo vio por pura curiosidad; sin embargo, con el pasar de los días, se fue cautivando por dicho programa al punto de verlo a diario.

La actriz llanera hizo su primera aparición en televisión a los nueve años. - Foto: Instagram: @linatejeiro

La actriz aprovechó para hacer una reflexión y preguntarse si sería capaz de estar en un programa de tal calibre, debido a las condiciones a las que están expuestos los participantes donde deben dormir a la deriva e incluso no siempre comen bien.

“Desde que empezó Survivor: la isla de los famosos me lo empecé a ver por curiosidad. Y viendo los capítulos, porque me los he visto seguidos, me pregunto si yo iría a un reality de esos. Yo ya he estado en uno, pero era otro contexto”.

Mientras veía el programa, Lina aseguró que es un programa rudo y expresó que no cree ser capaz de soportar lo que se tiene que vivir dentro de dicho reality. “Está rudo, literal, eso de sobrevivir, aguantar hambre, dormir en el piso. Esto es duro. Yo no creo que yo sea capaz. No, no creo”.

Lina Tejeiro. - Foto: Instagram: @linatejeiro

Lina Tejeiro presumió su nuevo cambio de ‘look’ y reveló si está soltera

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post, Lina Tejeiro utilizó su cuenta oficial de la red social para llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas, donde resolvió las dudas relacionadas con su reciente cambio de look y la situación con su corazón en términos sentimentales.

Una de las personas se interesó en saber si la llanera se había realizado esta transformación por temas personales o debido a proyectos que llegarán a futuro. La creadora de contenido manifestó que todo estaba relacionado con un personaje que realizó, pero este cambio le había encantado.

“¿Te cortaste el pelo así por gusto o por un nuevo papel?”, preguntó una persona en la casilla de la actividad.

“Me lo corté para un personaje de una serie de época y ha ido creciendo. Me encantó”, dijo en un post, donde presumió las capas y el largo que tenía actualmente su cabellera.

La celebridad de la televisión colombiana también habló sobre su vida amorosa, enfatizando en que actualmente estaba soltera y no tenía relación con ninguna persona, pese a los rumores que existían de su romance con Keityn, compositor de Monotonía.