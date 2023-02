Juan Duque, ex de Lina Tejeiro, hizo particular dedicatoria a Gerard Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y su actual novia, Clara Chía, fueron protagonistas de toda clase de noticias en la prensa internacional, debido a una serie de apariciones que hicieron públicamente. Ambos españoles se enfrentaron a los paparazis, a las críticas en redes sociales y los comentarios en contra del amor que disfrutan en el presente.

Clara Chía, junto a Piqué, reaparece sonriente tras su visita al hospital por un supuesto ataque de ansiedad - Foto: Europa Press

Pese a que los catalanes siguieron su camino e hicieron de lado las constantes ofensas y acoso de los medios, hay quienes aún aprovechan todo el auge de este tema para sacarle provecho en redes sociales y meterle un poco de gracia. Famosos y marcas se apoyan en detalles de esta historia para crear publicaciones o promocionar sus proyectos.

En esta ocasión, Juan Duque, cantante paisa y expareja de Lina Tejeiro, quiso unirse a la ola de usuarios que opinaron sobre la relación sentimental de Piqué y Clara Chía, poniéndole un toque de humor y haciéndoles una particular dedicatoria. El paisa recurrió a uno de sus temas musicales para hacer énfasis en el contexto de este amor, tirando pullas sobre cómo habría acontecido todo.

El cantante siguió promocionando sus temas con divertidas publicaciones en redes sociales. - Foto: Instagram @juanduque

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post, Juan Duque recurrió a su cuenta oficial de Instagram para montar una historia con una publicación tipo meme, la cual hacía referencia indirectamente a la letra de su canción Hotline, la cual realizó en compañía de Cobuz & Bustta.

La postal era la fotografía que subió Piqué a su perfil de la misma red social, ubicando un texto en el pecho del exfutbolista que decía: “Mi ex”, mientras que en el hombro de Chía decía: “la persona con la que dijo que nada que ver”.

Juan Duque realizó esta dedicatoria en tono de broma, utilizando parte de su letra en la que se mencionan las palabras de una persona a otra, negando por completo un romance o traición con alguien en específico.

“Ahora me emborracho y me esconden el celular, porque ayer vi una historia que no quería ver, justo con el pir%$& que nada que ver. Esa vieja mai, yo no nací ayer, por tu culpa fue que me puse a beber”, se escucha en la canción del colombiano.

El artista también ubicó varios emojis riéndose, haciendo énfasis a la gracia que le causaba esta clase de publicaciones.

El cantante ya dejó atrás su desamor y está enfocado en su música. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

Juan Duque reveló las razones de su ruptura amorosa con Lina Tejeiro

Semanas atrás, el artista rompió su silencio y dio una pequeña declaración pública sobre el fin de su historia de amor con la actriz. Juan Duque decidió revelar más detalles de lo que fue su relación y ruptura con la actriz, a quien conoció en una fiesta de la influencer Aida Victoria Merlano.

En declaraciones dadas en entrevista de un pódcast de El Gatales, el artista señaló que a la llanera le costó mantener una relación a distancia, pues él está radicado en Medellín y ella, en Bogotá.

Juan Duque y Lina Tejeiro terminaron su relación meses atrás. - Foto: Instagram @juanduque

“Al principio no, pero meses después, [Tejeiro] tuvo un rollo con el tema de la distancia. Yo no podía viajar todos los días. Toda mi vida está en Medallo. (…) A veces hacíamos el esfuerzo para estar todos [con su equipo de trabajo] en Bogotá. (...) Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez o dos veces a la semana. Siempre buscaba la forma”, reveló Duque.

A pesar de que Lina también viajaba a Medellín, esto no fue suficiente. Asimismo, según relata el cantante, para ese momento llegaron los viajes del programa de humor La vuelta al mundo en 80 risas, de Caracol Televisión, y fue cuando terminaron.

“Ahí fue donde la cosa empezó a deteriorarse. (…) Cuando ella llegó, yo también llegué, y el día de cumpleaños que fui a visitarla… ahí como: ‘Bueno, hasta hoy contamos con tus servicios’. (…) La terminada fue una charla seria, dos personas maduras diciendo: ‘No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Se puede arreglar? No. Listo, se deja así’”, agregó.

Juan Duque y Lina Tejeiro sorprendieron al anunciar su ruptura. - Foto: Imagen tomada de Instagram @linatejeiro

También manifestó que, justo después de haber hablado, sale la polémica por un tuit que hizo la llanera en su red social sobre el rímel comparándolo con una infidelidad, cosa que él no entendía, por lo que decidió no afectarse y sacarle chiste a la situación.

“Yo estaba muy tranquilo... Yo no quería, ella fue la que dijo: ‘Ya no quiero seguir más’. Todo lo que estaba construyendo se derrumbó. (...) Estaba en ese proceso cuando sale con eso de rímel. (...) Esa fue su explicación de por qué habíamos terminado... Yo honestamente no entendía qué estaba pasando. (...) Y sabes qué, todo el mundo me decía, mi hermana y los de la disquera: ‘Usted no responda, quédese callado... Aproveché que todos estuvieran dormidos y empecé a pedirle respuestas a la vida porque para mí fue duro. (...) Entonces respondí con humor”, dijo.