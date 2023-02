Lina Tejeiro comparte ‘receta’ para “evitar que se le corte la voz”, ¿por qué?

Lina Tejeiro ha estado muy activa en redes sociales para dar testimonio de las afecciones en su cuerpo por cuenta de los biopolímeros, pese a que le han realizado dos cirugías para extraerlos, y dejar mensajes de aliento a quienes, como ella, están atravesando situaciones difíciles.

Este 17 de febrero no fue la excepción: la productora de contenido publicó en Twitter, donde suma más de millón y medio de seguidores, la cura para los dolores del alma. La publicación suma miles de ‘me gusta’ y algunos comentarios de quienes se sintieron identificados con sus palabras.

“Llora y llora lo suficiente para que cuando hables del tema, no se te corte la voz”, trinó la también presentadora y actriz.

Llora y llora lo suficiente para que cuando hables del tema, no se te corte la voz. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) February 17, 2023

Algunos comentarios de los fanáticos de Lina fueron: “No puedo creer todo lo que he seguido tu consejo y aún se me corta la voz”; “llorar sana y quita importancia al asunto” y “Dios mío, llorar es necesario, así limpiamos nuestra alma”.

Hasta hace poco, cuando la actriz aún no había dado a conocer que luego estaba padeciendo la consecuencia de los biopolímeros en sus glúteos, algunos seguidores relacionaron sus publicaciones con el cantante Juan Duque, con quien terminó su relación amorosa en 2022.

Lina Tejeiro y Juan Duque - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: juanduque

“Y un día empezarás a amar cada pedacito de ti”, publicó recientemente Lina Tejeiro, aunque no en referencia su ex, sino a sí misma.

Lina Tejeiro y su proceso de recuperación tras cirugía

Apenas una semana atrás, Lina Tejeiro publicó en su cuenta en Instagram, en la que suma cerca de 10 millones de seguidores, una historia en la que deja ver el proceso de cicatrización de una herida en su cola tras la más reciente cirugía a la que se sometió para la extracción de biopolímeros.

La actriz se tomó una selfi frente al espejo del baño en la que cubre su pecho con una toalla y deja al descubierto el resto de su cuerpo. La imagen fue comentada por algunos seguidores de cuentas en Instagram dedicadas a rastrear famosos, como Notitalencol, que hicieron eco de la publicación.

Pero Lina Tejeiro no solo compartió con orgullo la imagen de su cuerpo, sino que horas más tardes les contó a sus seguidores la manera en que ha lidiado con las afecciones en salud por cuenta de los biopolímeros. “Con esta cirugía aprendí que todo, absolutamente todo lo que nos duela, vamos a poderlo sanar siempre y cuando tengamos la mejor energía y la mejor actitud para lo que esté sucediendo”, dijo.

Para dar un ejemplo de la situación, narró una anécdota de cuando estuvo hospitalizada en la que, contrario a lo que quería, tuvo que aceptar en su cuerpo un tubo de drenaje Hemovac.

La actriz ha mostrado sus intervenciones quirúrgicas por cuenta de los biopolímeros. Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

“Duré una semana diciéndole al doctor que no me pusiera el Hemovac, que yo iba a ‘pegar’ y pasó una semana, pero la piel no pegaba, entonces me dijo que la mejor opción era volver a poner el Hemovac. Yo tenía dos opciones, frustrarme mucho y sentir que estaba retrocediendo, o aceptarlo, vivir el proceso y entender que la vida es como es”, dijo Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro, rumbo a los Estados Unidos

Tejeiro compartió que había sacado la visa y reveló la foto que le dejaron en el documento. Cabe detallar que aunque la famosa no dijo para dónde se va, en redes sociales han rumorado que Lina habría comprado casa en Miami.

La última aparición de Lina Tejeiro en televisión fue en 'La vuelta al mundo en 80 risas', junto a Lokillo. - Foto: Tomada de Instagram @linatejeiro

Más allá de las suposiciones, la actriz comentó que para la foto de dicho papeleo le tocó quitarse los 13 aretes que tiene en sus orejas. En ese momento, confesó que tenía miedo de que alguien notara que sus orejas olían mal.

“Muchos me están diciendo que tan bonita y todo, pero esas orejas le huelen a cu... Mira, por estos días yo no estoy escuchando ni mie... yo creo que por eso me huelen así”, dijo Tejeiro entre risas, pero en redes no la bajan de “sucia” por sus palabras.