Ana Sofía Escruceria, modelo colombiana, denuncia acoso del periodista deportivo Carlos Lajud. Esta es la historia

Escruceria es hija de la reconocida modelo caleña Elizabeth Loaiza y contó lo ocurrido en redes sociales.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 4:41 p. m.
Ana Sofia Escrucería Loaiza es modelo colombiana y estudiante de Administración de Empresas
Ana Sofia Escrucería Loaiza es modelo colombiana y estudiante de Administración de Empresas Foto: Suministrada a Semana por Ana Sofia Escrucería

El periodista deportivo Carlos Lajud vuelve a estar en el ojo del huracán por la denuncia que hizo en sus redes sociales la modelo y estudiante de Administración de Empresas Ana Sofía Escruceria Loaiza.

La joven, de 17 años, acudió a sus plataformas digitales para hacer acusaciones en contra de Lajud. Según su versión, el periodista la contactó en varias ocasiones a través de redes sociales con un tono que ella calificó como acoso.

Se trataría de varios mensajes internos que el comunicador le habría enviado preguntándole si ya había abierto una cuenta en plataformas para adultos. Por esa razón, Ana Sofía decidió contar lo que le estaba ocurriendo con esta persona, de quien dijo le hacía comentarios “fuera de lugar” y estaba pasando al “acoso”.

“¿Cuándo el OnlyFans?, ¿cuándo el OnlyFans tuyo?, ¿ya tienes OnlyFans?”, son algunos de los mensajes que Lajud le habría enviado a la menor de edad y que decidió revelar.

Además, en la revelación que hizo la joven quedó evidenciada una respuesta de su parte al periodista: “Qué asco, Carlos. ¿Qué opinaría tu mujer de esto?”.

SEMANA se comunicó con la modelo y empresaria Elizabeth Loaiza, madre de Ana Sofía, quien confirmó que los mensajes fueron enviados desde la cuenta del periodista Carlos Lajud.

Asimismo, personas cercanas a la familia confirmaron a este medio que Lajud se puso en contacto con ellos para asegurar que no había sido el autor de esos escritos y que su cuenta fue utilizada por otra persona. No obstante, el periodista cerró sus redes sociales y no ha ofrecido explicaciones sobre las acusaciones en su contra.

La menor decidió hacer pública la situación porque no está de acuerdo con lo que denomina ese tipo de acoso y porque no tolera preguntas irrespetuosas en redes sociales.

No es la primera vez que Carlos Lajud ha estado en medio de polémicas, ya que en el pasado ha sido señalado por presunto acoso sexual y laboral, censura y violencia de género durante su paso por la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Carlos Lajud
Carlos Lajud, señalado de presunto acoso. Foto: Foto tomada del perfil de X @CLAJUDCATALAN

Por ahora, se desconoce si se emprenderán acciones legales en su contra, al tratarse de una menor de edad, así como tampoco está claro si él hará uso de los recursos jurídicos a los que tiene derecho.

Al margen de esta denuncia, Ana Sofía Escruceria Loaiza se está consolidando como una reconocida modelo internacional que, con solo 17 años, ha participado en las principales pasarelas del New York Fashion Week 2026, Aruba Fashion Week 2025, Cali Distrito Moda 2025, Colombiamoda 2025 y Cali Distrito Moda 2024. Además, ganó el premio a modelo revelación 2025 y fue imagen de una reconocida marca de vehículos en 2025.

