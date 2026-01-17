“Toca mi pierna, mis partes íntimas”: contratista de la UNP denuncia a líder del partido Comunes por acoso sexual en esa entidad

La Subdirección de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), creada para salvaguardar a los firmantes de paz, fue escenario de un caso de acoso sexual que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra un contratista que ejerce liderazgo en el partido Comunes, integrado por exmiembros de las Farc.

El pasado 10 de diciembre, al correo de la Subcomisión de Transversalidad de Género de la UNP llegó un correo electrónico con una denuncia escrita, en la cual una trabajadora señaló a Nicolás Sarmiento Ramírez, también contratista y compañero de la subdirección, de haberla tocado y aproximado sin su consentimiento en varias ocasiones, incluso hasta el punto de sobrepasarse, manoseando sus genitales.

Sarmiento, quien viene trabajando en la UNP como contratista desde el año 2020, es un líder reconocido en el Partido Comunes, cercano a la línea de Sergio Marín, representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes. Incluso, ha asistido a reuniones como representante de los farianos a nivel distrital y ha liderado eventos barriales para promoverlos.

La denuncia que conoció SEMANA, que está en poder de la Fiscalía, cuenta cómo este contratista se aproximó a su compañera desde antes de trabajar juntos, ofreciéndole empleo y alardeando de su poder como líder de Comunes.

“He venido presentando varias situaciones de acoso sexual por parte del señor Nicolás Sarmiento desde el año 2022, cuando lo distinguí por primera vez. El primer contacto fue por trabajo político. Un día, compartiendo un espacio laboral con varias personas, comenté mi situación económica y el desempleo que ya llevaba dos años”, narró la mujer en el escrito.

Luego, Sarmiento, según cuenta la contratista, le ofreció ayuda a través de un contacto con una oferta laboral: “Fue algo esperanzador para mí. Decidí pasarle mi correo al número de celular y mantener contacto”.

Unas semanas después, de acuerdo con el testimonio, le pidió la hoja de vida, pero también hizo que se encontraran previamente para poder hablar sobre la oferta laboral, dado que no podía explicarle lo que iba a hacer “por ningún otro medio”.

Se encontraron y, según la contratista, le contó cómo era el trabajo y le hizo recomendaciones frente a lo que debía hacer. Pero luego, según narra, fue directo a tocarla.

“Preguntándome cosas más personales, indagando sobre mis intereses, mis gustos y demás, teniendo un acercamiento no solo verbal, sino físico”, contó.

Y después, dice el documento, “colocó su mano sobre mi pierna, recorriéndola hasta mi parte íntima y procediendo a darme un beso”.

“Inmediatamente procedo a rechazar su comportamiento, intentando retirarlo de mí con mucha resistencia, ya que es demasiado fuerte. Ese intento fue más de dos veces en el mismo instante, hasta que pude levantarme del lugar y retirarme”, denunció la contratista, quien dijo que Sarmiento había jugado “con su necesidad”.

Agregó que luego continuó con las invitaciones a cine y a tomar cerveza, que evadía como podía, dado que se encontraban en contextos de trabajo político. “Sus insinuaciones no solo eran por WhatsApp, sino también verbales. Aprovechaba cualquier momento para hacer comentarios”, escribió.

La presunta víctima contó que tuvo que tomar medidas como terminar su trabajo comunal, cerrar Facebook y bloquearlo en las demás redes sociales. Con eso logró alejarse de él, hasta que por su afiliación política llegó a la subdirección de la UNP en 2024.

Sarmiento, según la denunciante, la saludó como si nada y menciona que la pareja de Sarmiento trabaja en la misma subdirección, recepcionando denuncias de Talento Humano, pero eso no habría detenido los avances del contratista.

“Retomó contacto, volvieron las mismas invitaciones e insinuaciones, incluso con más fuerza, ya que compartimos el mismo espacio laboral”, dice el documento.

Incluso cita una vez en la que le insistió que aceptara una invitación a tomar cerveza en el centro de Bogotá. Pese a que se excusaba, Sarmiento no iba a “recibir un no por respuesta” y relata que tuvo que salir “escondida” de la oficina.

Gracias a sus compañeras logró evadir a Sarmiento, pero cuenta que los enviaron juntos a una comisión a territorio en Sincelejo, en marzo de 2025. Luego de la jornada de trabajo, el contratista la abordó en el centro de la ciudad, donde habría vuelto a tocarla sin su consentimiento.

“Intenté evitarlo, pero no fue posible. Estaba en una tienda tomando asiento; me habló de la jornada de ese día, todos los pormenores y de la siguiente jornada. Mientras eso sucedía, le comenté a mi compañera dónde estábamos para que ella llegara al mismo lugar. Le dije que ella está en camino”, se lee en el documento.

Y ocurre lo mismo que narró en su encuentro años atrás: “Con la misma fuerza de la primera vez me toca, toca mi pierna con mucha fuerza, mis partes íntimas”.

“Lo empujé, sostuve su mano, intentando hacer más resistencia. En esos momentos recibe una llamada y procede a contestar, y yo me levanto del lugar, me dirijo al hotel totalmente vacía, triste, con incapacidad de actuar por temor de poner en riesgo mi trabajo, mi seguridad, ya que lo veo como una persona intocable que en cualquier momento puede tener alguna represalia”, denunció.

Y el hostigamiento continuó hasta la fecha de la denuncia, según el testimonio: “Me ha hecho entender que sabe de mí, a pesar de que lo evite o lo bloquee de todas partes”.

Acoso sistemático

Igualmente, SEMANA tuvo acceso a un documento elaborado por un grupo feminista que también advierte sobre el acoso sistemático de Sarmiento al partido Comunes y a la UNP, incluso alegando falta de garantías para hacer público lo que ocurre. Habla de “múltiples alertas, testimonios desgarradores y pruebas que evidencian un patrón repetido”.

“Las mujeres afectadas –funcionarias, contratistas, escoltas y militantes– coinciden en sus relatos: todas hablan de miedo, de vulnerabilidad y de una absoluta falta de garantías institucionales para denunciar”, se lee en el documento.

Las mujeres, además de tener miedo de perder el empleo, aseguran que son amenazadas por la “posición jerárquica y política” del contratista, por lo que usaría su cercanía con los farianos como un factor de intimidación a sus presuntas víctimas.

Reiteran los tocamientos en espacios públicos, laborales y políticos, así como “invitaciones a consumir bebidas alcohólicas en zonas donde se encuentren residencias o moteles de paso”.

SEMANA intentó contactar a Nicolás Sarmiento Ramírez, pero se negó a responder telefónicamente a las acusaciones, calificándolas de “falsas” a través de WhatsApp.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, respondió ante la denuncia que, apenas la entidad tuvo conocimiento de la situación, se activó la ruta de protección institucional ante estos casos.

“El equipo de Asesoría Psicológica ejecutó de manera inmediata las acciones correspondientes para garantizar el enfoque de protección, atención integral y no revictimización, conforme a la normatividad vigente y rutas institucionales”, manifestó.

En ello, se activó la ruta interna y externa, que contempla primeros auxilios psicológicos y acompañamiento psicosocial, que se inició el 16 de diciembre: “Se le hizo seguimiento activo durante el mes de diciembre”.

De esa forma, ante la terminación de los contratos por fin de año, se le garantizó la continuación del contrato durante 2026. Por otro lado, el de Sarmiento Ramírez no será renovado. “En la ruta externa pusimos en conocimiento el caso a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de la Igualdad”, agregó el director de la entidad.

Con respecto a la responsabilidad de la pareja de Sarmiento Ramírez frente a la recepción de reportes internos y las denuncias que fueron presentadas en contra de ella por acoso laboral, Rodríguez informó que se le retiró de su cargo de coordinación.

“Tomamos medidas apenas nos enteramos del caso, en el mes de diciembre. Sigue como funcionaria; ella no es contratista”, agregó. De acuerdo con un documento de la UNP, la entidad considera que “las actuaciones desarrolladas permitieron asegurar respuesta institucional inmediata, articulación interinstitucional y aplicación de medidas preventivas”.