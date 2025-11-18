Presidente Petro y director de la UNP, mencionados en la denuncia de montaje contra el expresidente Uribe

SEMANA conoció una grave denuncia que hizo Ximena Bustamante, la expareja del abogado Miguel Ángel del Río, sobre un montaje que se habría tratado de realizar con la finalidad de atacar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El supuesto plan era vincular a Del Río y al precandidato presidencial Iván Cepeda, en actividades de narcotráfico y culpar al abogado Diego Cadena, quien fue defensor del exmandatario.

Sin embargo, todo lo que habría detrás de este plan quedó claro cuando la expareja del abogado Miguel Ángel del Río, Ximena Bustamante, denunció que se trataba de un intento de entrampamiento en su contra, en contra del expresidente Álvaro Uribe y del abogado Cadena.

La mujer reveló que ese presunto entrampamiento arrancó con una cuidadosa reunión el 21 de mayo de este año, cuando Del Río, ya casado con la cuestionada modelo venezolana Railin Elizabeth Yepez, le pidió a su expareja que asistiera a una reunión con Manuel Castañeda, alias el Narcochofer, quien era uno de los clientes de la firma.

El supuesto objetivo era que Ximena Bustamante conociera de primera mano esa información, para que después la señalaran de filtrarla a oficinas de abogados que han trabajado de cerca con el expresidente Uribe, como la de Abelardo de la Espriella, a la que buscó para iniciar un proceso penal contra su expareja.

Miguel Ángel del Río, Ximena Bustamante y Manuel Castañeda, el Narcochofer, se reunieron para hablar de un supuesto montaje de Diego Cadena contra Del Río. "El montaje estaba organizado por Del Río", aseguró Bustamante.

Presidente Petro aparece mencionado en la reunión

En esa reunión que transcurrió durante la tarde del miércoles en el norte de Bogotá, el Narcochofer le informó a Miguel Ángel del Río y a su expareja y socia, Ximena Bustamante, que el abogado Diego Cadena, quien defendió al expresidente Uribe, lo buscó para obtener información en su contra.

Bustamante denunció en SEMANA que esa reunión resultó ser un “montaje que estaba organizando Del Río con el Narcochofer, no era solo contra Diego Cadena, de paso contra el expresidente Uribe, quien en ese momento estaba enfrentando su juicio y su antagonista era Miguel, sino que también iba contra mía”.

Manuel Antonio Castañeda.

Con la denuncia del montaje, llama la atención que Manuel Castañeda, conocido en el mundo criminal como el Narcochofer, por sus andanzas con droga en carros de la UNP o su colaboración en la fuga del capo Matamba, habló del complot contra Del Río y Cepeda con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien mencionó al presidente Gustavo Petro.

Castañeda aseguró que tras contárselo a Rodríguez, este le confirmó: “Voy a hablarlo con el presidente (Petro) porque a él le interesa el tema en el que Uribe está metido, es más, se puede lograr que el presidente se reúna con usted, o como sea se comunique, pero tener ese encuentro registrado, pero tengo que escalar este tema porque no lo puedo tocar sin el aval del presidente”.

El presidente Gustavo Petro.

El Narcochofer advirtió que Augusto Rodríguez, el director de la UNP, le pidió discreción con la información del complot y hasta evitar hablar del tema con Miguel Ángel del Río, el abogado que lo estaba representando legalmente ante la justicia.

La reunión de Andrés Idárraga con el precandidato Iván Cepeda

Manuel Castañeda también contó que la reunión con Diego Cadena fue informada al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien le recomendó tener un encuentro personal con el precandidato a la Presidencia de la izquierda, Iván Cepeda, para que conociera los pormenores del asunto.

El precandidato presidencial, Iván Cepeda.

“Yo le dije, doctor, yo quiero hablar de un tema de esto, de que me buscaron para esto, y dijo: ‘Ese tema le interesa al senador Cepeda’; dijo: ‘Igual sea porque sí o sea porque no, es bueno que él lo sepa, lo voy a sentar con él’”, relató Castañeda en ese encuentro que sostuvo con su abogado Del Río y con su expareja Ximena Bustamante.