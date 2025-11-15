En junio de este año, el abogado Miguel Ángel del Río y el precandidato presidencial por el petrismo, Iván Cepeda, publicaron un comunicado alertando un supuesto plan para vincularlos con el narcotráfico, en una operación que estaría liderando Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado por sobornar testigos para que cambiaran su versión en medio del espinoso juicio contra el exmandatario. Sin embargo, Cepeda y Del Río en realidad se estarían blindando.

Todas las pruebas están en la Fiscalía, por una denuncia que llegó este 14 de noviembre y que conoció SEMANA con la advertencia de que Del Río “goza de una amistad con la señora Fiscal General (Luz Adriana Camargo) que le garantizaría impunidad frente a cualquier proceso penal que se promueva en su contra”.

Chats en contra de Miguel Ángel del Río. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Esta revista tiene en su poder las pruebas que demostrarían que el “complot” al que se referían en realidad sería un montaje. Un mes antes de que Cepeda y el abogado petrista salieran a denunciar, habría avanzado una cuidadosa operación para que esa información llegara primero a una persona cercana a Del Río: su expareja, Ximena Bustamante, en un presunto plan de entrampamiento. Esa relación duró casi ocho años, ambos fundaron la firma Miguel Ángel del Río Abogados y ella, además de su expareja, se convirtió en la principal testigo de sus movidas, entre esas el supuesto plan para gestionar el complot.

La operación supuestamente arrancó el 21 de mayo de este año, cuando Del Río, ya casado con la controvertida modelo venezolana Railin Elizabeth Yepes, le pidió a su expareja que asistiera a una cita con uno de sus clientes en la oficina; se trataba de Manuel Castañeda, el narcochofer. Este hecho llamó la atención, pues el abogado ya no la incluía en las tareas de la firma porque, afirmó a SEMANA, “venía atravesando un ciclo de violencia que me excluía del contexto profesional”, esto a pesar de ser socia fundadora del bufete.

Miguel Ángel del Río. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Me doy cuenta del montaje que estaba organizando Del Río con el narcochofer no era solo contra Diego Cadena, de paso contra el expresidente Uribe, quien en ese momento estaba enfrentando su juicio y su antagonista era Miguel, sino que también iba contra mí. Estaba en una situación compleja con Miguel, episodios que ya sabe la Fiscalía, y querían ponerme una trampa para sacarme del camino”, explicó Bustamante.

La reunión quedó registrada en video de una cámara de seguridad que ya tiene la Fiscalía y a la que SEMANA tuvo acceso. Allí se ven Del Río, su expareja, y el narcochofer, quien les cuenta que Cadena lo buscó por medio de un narco en un spa en Bogotá para “joder” a Del Río.

La mujer empezó a sospechar desde que el encuentro se dio en su oficina, pues su expareja hacía esas juntas en su despacho, una zona privada y sin cámaras.

Castañeda dijo que la información también se la entregó a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, quien, supuestamente, le sugirió reunirse con el senador Iván Cepeda para contarle, y hasta explicó que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, también supo y le manifestó algo mucho más grave: “Voy a hablar con el presidente (Petro) porque a él le interesa el tema en el que Uribe está metido, se puede lograr que el presidente se reúna con usted (...) pero tengo que escalar ese tema”. La instrucción de Del Río al narcochofer fue contundente: “Hágale la contra a esos hijueputas”.

Documentos en contra de Miguel Ángel del Río. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La mujer afirmó que “ellos quisieron que fuera en mi oficina porque saben que tiene cámaras (...) yo descubro que lo que estaban planeando era falso, eran mentiras y lo único que querían es que yo me enterara para que denunciara falsamente este entrampamiento”. El objetivo sería parar la denuncia que Bustamante iba a presentar contra su expareja. Ximena aseguró que se dio cuenta días después de la reunión, cuando el narcochofer la empezó a buscar diciéndole que “Miguel es un hp y necesito contarte cosas sobre él”.

Bustamante volvió a citar a Castañeda en la oficina con cámaras, pero nunca llegó y luego resultó en medios de comunicación denunciándola como “parte del complot que supuestamente estaba armando Diego Cadena contra Miguel Ángel”.

“Miguel había renunciado a la firma, pero seguía usando y manipulando la estructura comercial (...) descubro en chats que Castañeda pagaba honorarios sin mi conocimiento; esa plata nunca ingresó a la empresa y ellos se reunían fuera de la oficina para hacer este tipo de montajes”, denunció la mujer.

Ximena Bustamante denunció en la Fiscalía los hechos contra su exesposo Miguel Ángel del Río. Todas las pruebas están en poder de la entidad. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El entrampamiento contra Bustamante habría arrancado después de que le contó a Del Río que “iba a acudir a la firma de Abelardo de la Espriella porque me sentía violentada. Él venía amenazando mi estabilidad emocional, psicológica y económica”.

La mujer que compartió años de relación con Del Río aseguró que “él utiliza esa información de manera maldadosa con Castañeda porque es su modus operandi (...) Se aprovecharon de esa información para ponerme a mí en ese entrampamiento con Cadena y que, en el proceso del expresidente Uribe, se favoreciera a Miguel Ángel”.

Luego de que Castañeda buscó a Bustamante para hablar mal de Del Río, la mujer se percató de que seguían trabajando por debajo de la mesa: “Un funcionario nos escribió por información sobre un poder de Miguel Ángel para pedirle medidas de protección (al narcochofer). Entonces era evidente la trampa”. Esas medidas las pidió ante el entonces director de la Policía, el general Carlos Triana.

El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga terminó salpicado con las supuestas irregularidades y el carrusel de favores en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Las cosas se complicaron cuando en la ecuación apareció Wadith Velásquez, un expolicía de la Dijin que Del Río defendió por las supuestas interceptaciones ilegales que hizo a varios compañeros de la institución, en medio de la investigación que adelantaba sobre el escándalo de la ‘ñeñepolítica’.

Velásquez se convirtió en investigador de la firma y mano derecha de Del Río, al punto de que se habría prestado para presionarla. Durante un encuentro en la oficina, volvió a tocar el tema de la supuesta filtración a Cadena y lanzó una frase que la aterrorizó: “Su vida corre riesgo, cuídese”, contó Ximena.

SEMANA accedió a una conversación de Ximena Bustamante con Wadith Velásquez para informarle que Cadena llamó a Manuel Castañeda para contarle que ella estaba entregando información contra Del Río a Abelardo de la Espriella, el abogado que estaba buscando para su proceso por violencia, y a Iván Cancino, defensa de Cadena.

| Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En la comunicación, de 16 minutos, Velásquez le insistió que Cadena le confirmó al narcochofer: “Ximena entregó una información del doctor Del Río y eso va a ser un boom”.

Bustamante, alterada, le respondió: “No tengo derecho a defenderme en mi proceso legal, yo puedo entregar la información a mi abogado”, y empezó a encajar las piezas. Su vinculación al supuesto complot contra Del Río, el senador Cepeda y hasta el ministro del Interior, Armando Benedetti, tendría otro objetivo: frenar la denuncia contra su expareja.

Así dice que lo corroboró cuando otro empleado de la firma, Wadis Velásquez, hijo de Wadith, presentó una queja en el Ministerio del Trabajo en su contra por acoso laboral tocando el tema Cadena. Ximena confirmó su sospecha: “Todo lo tenían planeado”.

¿Tráfico de influencias en la SAE?

SEMANA también accedió a pruebas, en poder de la justicia, que demostrarían el alcance de Del Río en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuando Sebastián Caballero era presidente, para, al parecer, conseguir predios a conocidos y hasta ubicar en la nómina a personas cercanas a Nicolás Petro.

Las evidencias muestran gestiones en esa entidad para ubicar a Germán Londoño, el amigo y sombra de Nicolás Petro, en la campaña presidencial de 2022, con quien además iba a todas las reuniones con altos funcionarios del Estado cuando inició el mandato de Petro.

Santiago Castaño, entonces director comercial de la SAE, le confirmó a Miguel Ángel del Río que una casa en Cartagena había sido entregada a un recomendado suyo. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

A Londoño le cerraron las puertas, así que habría amenazado a Del Río y, al parecer, dio resultado. Bustamante aseguró que “presenció la conversación entre Londoño y Miguel Ángel. Él estaba disgustado con Miguel porque no apoyó a Nicolás Petro. Le advierte de la posibilidad de contar sobre los favores que le pedía a la ministra de Minas (entonces Irene Vélez) para que tramitara unas licitaciones. También le dijo que tenía conocimiento de que Del Río había recibido dineros de Euclides (Torres). Miguel calma a Germán y le dice que le puede ayudar a conseguir un contrato. Germán le pide que sea por medio de su esposa”.

En los chats conocidos por SEMANA se evidencia que la hermana de Ximena, quien era asistente de la oficina, informó que llamaron de la SAE para saber el nombre y cuánto se le iba a pagar a la recomendada: la esposa de Londoño.

Del Río respondió que la ubicaran en Barranquilla y puso de aspiración salarial 10 millones de pesos. ¿Cuáles eran los favores a la ministra de Minas y el dinero de Euclides Torres, el polémico empresario, para que el abogado supuestamente gestionara todo para Londoño?

El otro capítulo de la denuncia, que salpica a un poderoso, tiene que ver con el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, con quien el abogado sostenía una fluida relación por WhatsApp. SEMANA conoció chats en los que Zuluaga le dijo: “Papi te veré exitoso en esa gestión”. Del Río responde con un audio de 22 segundos y un documento solicitando la prórroga de una auditoría programada por la Contraloría a la SAE.

Luego, Zuluaga le respondió: “Eres un sol. Me vas a mandar el catálogo”, con la reiteración en la solicitud de aplazamiento de la auditoría a la SAE. Horas más tarde, Del Río responde: “Hecho. 20 Prados”. El vicentralor cerró la conversación pidiendo que “nos manden la respuesta hoy mismo y que sorprendan con 25”.

Germán Londoño (izq.), amigo y sombra de Nicolás Petro; el abogado Miguel Ángel del Río, Nicolás Petro y el congresista Pedro Flórez, ficha del empresario Euclides Torres. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Ximena denunció: “El vicecontralor le pide a Miguel que gestione 20 camionetas (Prado) con Sebastián Caballero. En contraprestación aplaza una auditoria que tenía que hacer la SAE”. Caballero era el anterior presidente de la SAE, quien llegó por recomendación del hoy ministro de Educación, Daniel Rojas, el responsable de contratar a la firma Miguel Ángel del Río Abogados con la entidad por más de 428 millones de pesos.

SEMANA se contactó con el vicecontralor Zuluaga para conocer su postura frente a esta denuncia. Explicó que Del Río es uno de sus abogados en temas penales y se desempeñó como asesor en la SAE: “Razón por la cual le comenté que se había hecho esa solicitud”.

Agregó que “es un asunto tramitado de manera formal y oficial entre la CGR y la SAE. Y obedece a la naturaleza de cooperación interinstitucional (...) La solicitud nunca se materializó por respuesta negativa de la SAE”.

Sobre la prórroga de la auditoría de la Contraloría a la SAE, Zuluaga manifestó: “Es un hecho común y corriente al que tienen derecho los sujetos vigilados. El mecanismo está establecido para garantizar el debido proceso y la contradicción”. Lo que sería una red de tráfico de influencias le habría permitido a Del Río una relación cercana con Sebastián Caballero, quien por chat también preguntó por “las especificaciones de las camionetas”, y hasta advertía al contratado Del Río que “están queriendo armar vainas”.

Bustamante denunció que la nueva esposa de Del Río, Railin Elizabeth Yepes, la amenazó de muerte. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Los chats demuestran cómo Del Río fue contactado por Santiago Castaño, director comercial de la SAE, después de que Caballero le dio su número, para hablar sobre una oferta que tenían de una casa en Cartagena.

Castaño le informó cómo iba el proceso y finalmente le envió “la carta de aceptación” y le explicó que “hoy o mañana al correo de ellos con el cupón”. Las gestiones de Del Río le habrían permitido a un conocido suyo quedarse con una casa en la Ciudad Amurallada que estaba bajo administración de la SAE, según Bustamante.

Mentiras amenazantes

El 14 de agosto de este año, Ximena terminó en un cara a cara con su expareja en la Comisaría de Usaquén. Ella pidió medidas de protección por las amenazas e intimidaciones que venía sufriendo, pero la diligencia terminó sacando a la luz una supuesta mentira de Del Río, quien afirmó que la relación finalizó en 2022.

SEMANA conoció una noticia criminal de junio de 2024, un año antes de esta cita, en la que Del Río denunció un atentado en su contra por una alianza entre el Clan del Golfo y la organización de alias Marquito Figueroa. Manifestó que “de hecho, mi esposa vive en el extranjero por amenazas”.

“En la Comisaría (2025) dice que tuvo una relación sentimental conmigo hasta 2022 (...) pero en 2024 le dice a la Fiscalía, en una solicitud de ampliación de su esquema, que su pareja, o sea yo, tuve que salir del país por motivos de seguridad”, denunció Bustamante.

Miguel Ángel del Río, Ximena Bustamante y Manuel Castañeda. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Un día después de la diligencia en la Comisaria, Ximena denunció en la Fiscalía que “la esposa de mi agresor, ‘la muñeca de la mafia venezolana’, me amenazó de muerte”. Advirtió que “mi agresor sabe que tengo previsto denunciar (...) pretende silenciarme por cualquier medio”.

Responde del Río

SEMANA se contactó con Del Río para que respondiera por esta explosiva denuncia. El jurista arrancó diciendo: “Todo lo que diga es mentira. Quiere hacerme daño porque no le he entregado 5.000 millones de pesos que me está pidiendo por una sociedad comercial”.

Detalló que él también la tiene denunciada por extorsión, filtración de información, robo de sus redes sociales y la demandó en la SIC por la liquidación de la sociedad. Sobre el supuesto plan para organizar el complot, dijo: “Es una locura. Ahí están las grabaciones. Manuel Castañeda la denunció penalmente por amenazas y por filtrar información que pone en riesgo su vida (...) yo descubro que ella está detrás de ese entrampamiento por las grabaciones entre Cadena y Castañeda. ¿Por qué Cadena no ha salido a dar explicaciones?”.

Del Río incluyó en su respuesta al abogado y candidato a la presidencia: “¿Usted se imagina, De la Espriella, la piedra que me tiene a mí, y llega una señora a denunciar unos hechos delictivos? ¿Usted no cree que ellos no le cogen esa denuncia y me la ponen inmediatamente? (...) también fue a buscar a Iván Cancino”.

Del Río también afirmó que abogados de la firma han denunciado a Ximena: “Por violencia, por acoso, por falsificación de firmas. Siete abogados”. Y dijo que en la sociedad “yo manejaba la estrategia jurídica. Ella manejaba el tema de los empleados. Es decir, que si yo hablo con un cliente por teléfono, no tengo por qué estar informándole detalles de eso”.

También se refirió al capítulo que involucró al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga: “Yo no tengo claro ningún tema de camionetas. Tengo entendido que hay acuerdos institucionales entre la SAE y la Contraloría, pero hasta ahí”. En el caso de Sebastián Caballero, explicó: “Yo soy su abogado” y agregó sobre el posible tráfico de influencias: “No tiene ningún sentido”.

En el episodio de la SAE, el abogado aclaró: “Germán Londoño es un amigo. Yo no he tenido ninguna relación con el Ministerio de Minas. Yo no conozco a Irene Vélez (...) en el caso de Euclides Torres, lo conozco como empresario. Yo no he tenido con Euclides relaciones jurídicas”.