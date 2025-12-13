Expareja de Miguel Ángel del Río lo señala de estar detrás de vocería de paz a peligroso cabecilla de la Oficina de Envigado a cambio de favores; el abogado responde

SEMANA reveló las graves acusaciones de Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río, por supuesto maltrato, corrupción y hasta un gigantesco complot para atacar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora aparece un nuevo oscuro capítulo que involucra a uno de los más curtidos criminales de Colombia: alias Douglas, líder de los diálogos con las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, que estuvieron en el famoso ‘tarimazo’ con el presidente Gustavo Petro, y quien, desde abril, se convirtió en vocero de paz, al parecer, apoyado por el reconocido abogado, cercano al Gobierno.

Bustamante le contó a SEMANA que fue testigo de esa situación durante una videollamada que tuvo Del Río con alias Douglas. Esta fue canalizada a través de la exfiscal Tatiana Oliveros, cercana al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, y recordada debido a la década que pasó en la cárcel El Buen Pastor por vínculos con grupos ilegales. Hasta terminó salpicada en la fuga de la exsenadora Aida Merlano.

SEMANA reveló las graves acusaciones de Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río, por supuesto maltrato y corrupción. | Foto: JULIÁN MORA

La expareja de Del Río relató que todo comenzó a principios de este año, cuando le advirtió que lo iba a denunciar por los presuntos malos manejos en la firma, episodios de maltrato y las irregularidades de las que fue testigo. Uno de esos capítulos, detalló Bustamante, fue cuando “mi hermana (asistente de la firma) escuchó una conversación en la que la muñeca de la mafia, actual pareja de Miguel, le está diciendo a Richard, que estaba en proceso de extradición por narcotráfico, que le iban a consignar 4.000 millones”.

Richard Rodolfo Ramírez estuvo en la cárcel La Picota, en Bogotá, hasta que el presidente Petro firmó en 2023 su extradición, tras ser señalado por la Justicia de Venezuela como una de las fichas claves en el nexo entre el narcotráfico y políticos de ese país. En febrero de ese año, Del Río asumió la representación legal de alias Richard.

Bustamante le contó a SEMANA que fue testigo de esa situación durante una videollamada que tuvo Del Río con alias Douglas. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Esa situación marcó el quiebre en la relación de socios de Del Río y Bustamante, quien advirtió que “hay una persona que es amiga de la actual pareja de él, de la muñeca, que se llama Patricia. Él me dice que ellos quieren poner a lavar plata a los abogados de la firma con los contactos que tenían con el narcotráfico y las extradiciones”. Uno de esos casos sería el de Richard, según la versión.

Miguel Ángel del Río se casó el pasado 21 de febrero con Railin Elizabeth Yépez, controvertida modelo, autoproclamada cantante, poeta y actriz. Ella es buscada por la Justicia venezolana en el escándalo por el saqueo de PDVSA, la estatal petrolera de ese país.

Después de que Ximena supo de las intenciones que supuestamente tenían Yépez y su amiga Patricia con los abogados de la firma para lavar plata, le manifestó a Del Río: “‘Quiero que sepas que eso no va a pasar acá’. Ahí es cuando él también quiere sacarme del camino porque sabía que yo no iba a aceptar eso”. Según Bustamante, empezó una estrategia para sacarla de la firma: “Me dio un mes para que me apartara completamente, haciendo advertencias como ‘conmigo no te metas, tú sabes los contactos que yo tengo, los que tienen más que perder son tú y tu familia’”.

“Cuando él ve que no me quiero ir, empieza a amenazarme, a acosarme, a hostigarme en la oficina de diferentes maneras. Los empleados se daban cuenta de cómo me humillaba, me pordebajeaba por mi nivel de formación”, agregó.

Ximena Bustamante confesó que para esa época ya se había percatado de los pagos bajo cuerda que le estaba haciendo Manuel Castañeda, alias el Narcochofer, al abogado Del Río para que lo representara jurídicamente. | Foto: COLPRENSA

Ximena Bustamante confesó que para esa época ya se había percatado de los pagos bajo cuerda que le estaba haciendo Manuel Castañeda, alias el Narcochofer, al abogado Del Río para que lo representara jurídicamente. El mismo Narcochofer que, según Bustamante, habría participado en un intento de entrampamiento que terminaría golpeando al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Los momentos de tensión continuaban y un día Bustamante, según dice, evidenció en la oficina de la firma a la exfiscal Tatiana Oliveros, cercana a Juan Guillermo Monsalve, quien puso en contacto a Del Río con José Leonardo Muñoz, alias Douglas, el peligroso líder de La Oficina.

Bustamante explicó que Tatiana Oliveros llegó a la oficina y le dijo: “Doctor, ya hablé con Monsalve y me dice que ya habló con su amigo. Ya hablé con el amigo en común”. Y él le dijo: “¿Cuál es el amigo en común?”. Le respondió: “Con Douglas”.

La expareja del abogado recordó que “hicieron una videollamada, se contactaron Douglas y Miguel Ángel a través del teléfono de Tatiana. Ahí Douglas le dice: ‘Doctor, listo, yo le voy a hacer el favor, pero necesito algo a cambio’. Miguel le dice: ‘¿Qué es lo que necesita a cambio?’. A lo que Douglas responde: ‘Necesito que me ponga a ser gestor de paz en Itagüí’”.

A Bustamante la llamada le puso “los nervios de punta”, pues Douglas no era cliente de la firma y desconocía por completo el favor que supuestamente le estaba pidiendo su expareja a uno de los criminales más peligrosos de Colombia.

“Algo que me preocupa es que mi mamá habló con una empleada de la casa de él (Del Río), que la conoce, y le dice a mi mamá que Elizabeth Yépez está haciendo un plan para acabar conmigo. Le dijo: ‘Cuide a su hija’”, contó Bustamante.

Ximena Bustamante, expareja de Miguel Ángel del Río, asegura que el abogado hizo gestiones en favor de José Leonardo Muñoz, alias Douglas. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Según Ximena, Del Río cerró la llamada con Douglas asegurando que “yo le voy diciendo qué es lo que necesito para que me vaya haciendo el favorcito”. En medio de esa situación, la mujer contó que fue a un restaurante que es de un cliente amigo de Miguel, y este la citó en un hotel cercano para decirle: “Ximena, ten cuidado que ellos están haciendo un plan para sacarte en tres meses. Si no te vas en tres meses, ellos ya tienen todo planeado para sacarte del camino”.

Ximena le pidió explicaciones a Miguel sobre el favor que le estaba pidiendo al cabecilla de La Oficina, y este le respondió con un par de pantallazos que registraban una conversación que sostuvo con Douglas. En esta, Del Río le confesaba que el “señor en común (Monsalve) me ha hablado muy bien de usted y para mí es suficiente”.

El criminal le ofreció colaboración “para lo que sea”, y el abogado respondió “lo mismo. Atento a cualquier cosa”. Días después, la mujer armó el rompecabezas cuando encontró un recordatorio que Del Río dejó en un WhatsApp: “Veedor de la mesa de paz de Itagüí”.

En esos momentos, Bustamante denunció seguimientos en su vivienda, una llamada amenazante y hasta la advertencia de Wadith Velásquez, investigador de la firma, quien le manifestó en una conversación que “su vida corre riesgo, cuídese”.

Lo particular es que después de esa llamada entre Del Río y Douglas, este último, específicamente a principios de abril de este año, fue reconocido por el presidente Gustavo Petro como vocero de paz en los diálogos de las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, mediante la Resolución 094 de 2025.

El abogado Sebastián Erazo presentó esta delicada denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA contactó a Del Río para tener una respuesta a esta grave denuncia. El jurista aseguró que todos los señalamientos de su expareja son falsos y advirtió que ella quiere lastimarlo porque no le pagó 5.000 millones de pesos que estaría pidiendo por su parte en la firma que construyeron juntos. Enfatizó que “jamás me he sentado con ese señor (alias Douglas)”. Incluso envió un link de otro medio de comunicación en el que señalaban a la senadora Isabel Zuleta como la encargada de esas gestiones y hasta del famoso ‘tarimazo’.