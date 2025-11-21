Radican queja disciplinaria contra el abogado Miguel Ángel del Río por el caso del narcochofer

A la Seccional Bogotá de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial llegó una queja disciplinaria de Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, contra el abogado Miguel Ángel del Río por las denuncias que lo vinculan con un entrampamiento en el que habría participado Manuel Castañeda, alias el narcochofer.

El recurso fue radicado después de que Ximena Bustamante, quien fue pareja y socia de Del Río en una firma de abogados, lo denunciara por supuestamente organizar un entrampamiento que habría desencadenado el supuesto complot que, según denunció hasta el precandidato presidencial Iván Cepeda, el abogado Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, estaba organizando para vincularlos con operaciones de narcotráfico.

Después de que se conociera esa grave acusación, el abogado Cadena terminó denunciando a Miguel Ángel del Río, al narcochofer y a Wadith Velásquez, mano derecha de Del Río, por los delitos de falsa denuncia, falso testimonio, fraude procesal y concierto para delinquir.

Esa denuncia fue suficiente para que Bustos le radicará la queja contra del Río, pidiéndole a la Comisión Nacional de Disciplina judicial que “investiguen tales señalamientos y en caso de determinarse tales faltas a la ética profesional se impongan las sanciones a que hubiere lugar.”.

Este sería el segundo proceso contra el reputado abogado cercano al petrismo que se mueve esta semana en la Comisión de Disciplina Judicial, teniendo en cuenta que en las últimas se conoció que la Seccional Bogotá, le abrió una investigación disciplinaria formal por las presuntas irregularidades en el caso del exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Caraballí.

Volviendo al caso del narcochofer, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos, argumentó que la queja la presentó con “el propósito de formular la siguiente solicitud de investigación de posible falta a la ética profesional respecto del asunto referido al narchochofer".

“Miguel Ángel y Manuel Castañeda tenían planeado ser agentes provocadores del entrampamiento, inicialmente conmigo, y después repercutió en el proceso de Álvaro Uribe, debido a que ellos sabían que yo había ido a la oficina de Abelardo de la Espriella”, denunció Ximena Bustamante en exclusiva con SEMANA.