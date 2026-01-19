Nación

La derrota de Miguel Ángel del Río en queja contra el abogado de la víctima del exembajador de Colombia en Ghana

El abogado del Río es investigado disciplinariamente por el cambio de versiones que habrían tenido las niñeras de la pareja.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 4:06 p. m.
Abogado Miguel Ángel del Río (defensa de Daniel Garcés), abogado Felipe Alzate (defensa de expareja de Garcés) y Daniel Garcés Caraballí, exembajador de Colombia en Ghana.
Abogado Miguel Ángel del Río (defensa de Daniel Garcés), abogado Felipe Alzate (defensa de expareja de Garcés) y Daniel Garcés Caraballí, exembajador de Colombia en Ghana. Foto: No

El abogado Miguel Ángel del Río, abogado del exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Caraballí, sufrió una nueva derrota ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, después de que esta se abstuviera de abrir una investigación contra el abogado de la víctima del exfuncionario del Gobierno Petro.

Del Río radicó una queja disciplinaria a Felipe Alzate, abogado de Beatriz Niño, por supuestamente “filtrar piezas procesales para intentar perjudicar al señor Daniel Garcés” en el capítulo de presunto falso testimonio al que se habrían prestado dos niñeras de la pareja.

Beatriz Josefina Niño Endara l Exesposa del Embajador de Ghana
Beatriz Josefina Niño Endara, exesposa del embajador de Ghana. Foto: HELEN RAMÍREZ

El abogado de Daniel Garcés argumentó que esa situación se dio en medio de la etapa de indagación del proceso, cuando existe una reserva sumarial, y citó incluso un artículo de SEMANA en el que se evidenció el posible cambio de testimonios que entregaron Claudia Bermúdez y Carmen Uriza a la justicia.

“El medio de comunicación describe con precisión circunstancias, contenido y hasta diálogos de diligencias reservadas, lo que demuestra que terceros ajenos al proceso han accedido a información confidencial cuya custodia corresponde al despacho fiscal“, dijo del Río.

Nación

¿Quién es el magistrado que resolverá el proceso contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema?

Nación

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la Emergencia Económica

Nación

Inició la construcción de la ciclorruta más grande de Colombia; atravesará dos puntos clave de Cundinamarca

Barranquilla

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

Bogotá

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Nación

Archivo de investigación a magistrado de la Corte Suprema provoca citación a declarar a casi 20 congresistas

Barranquilla

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Nación

Expareja de Miguel Ángel del Río lo señala de estar detrás de vocería de paz a peligroso cabecilla de la Oficina de Envigado a cambio de favores; el abogado responde

Nación

Ximena Bustamante, expareja de Miguel Ángel del Río, desmiente relación con el abogado Diego Cadena

Nación

Radican queja disciplinaria contra el abogado Miguel Ángel del Río por el caso del narcochofer

Daniel Garcés Carabalí, embajador de Colombia en Ghana, estuvo presente en la COP16, en Cali. Es doctor en Ciencias Jurídicas con maestría en Derechos Humanos.
Daniel Garcés Carabalí, embajador de Colombia en Ghana, estuvo presente en la COP16, en Cali. Es doctor en Ciencias Jurídicas con maestría en Derechos Humanos. Foto: suministradas a semana api

Pero la magistrada Elka Venegas, integrante de la Comisión de Disciplina Judicial —Seccional Bogotá—, desestimó dicha queja al considerar que la “reserva” que menciona el “apoderado del quejoso en su escrito, no es general para cualquier proceso penal, sino que opera exclusivamente frente a investigaciones contra los Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados”.

La magistrada explicó en su decisión que no hay mérito para abrir proceso contra Felipe Alzate, el abogado de Beatriz Niño, expareja de Daniel Garcés Caraballí, porque “en la medida que los hechos expuestos en la queja no se adecúan a las normas allí citadas“.

Expareja de Miguel Ángel del Río lo señala de estar detrás de vocería de paz a peligroso cabecilla de la Oficina de Envigado a cambio de favores; el abogado responde

Del Río mencionó en su queja que la filtración de datos se dio a un “medio con marcada línea editorial” que se usa para “desacreditar a la defensa”, pero la misma Comisión fue la encargada de confirmar que la Fiscalía autorizó entregar la información a las partes del proceso, donde se evidenció el presunto falso testimonio de las niñeras.

Todo este episodio salió a flote cuando las mismas niñeras confesaron en varias diligencias que compartían defensa con el acusado y señalaron a Garcés Caraballí como la persona a cargo de responder por los servicios que les brindaba el abogado Miguel Ángel del Río. Ese caso sí terminó en investigación en la Comisión de Disciplina.

Más de Nación

No

¿Quién es el magistrado que resolverá el proceso contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema?

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la Emergencia Económica

Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia.

Inició la construcción de la ciclorruta más grande de Colombia; atravesará dos puntos clave de Cundinamarca

Evento política en una finca en poder de la SAE.

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá.

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

No

La derrota de Miguel Ángel del Río en queja contra el abogado de la víctima del exembajador de Colombia en Ghana

Cristina Lombana

Archivo de investigación a magistrado de la Corte Suprema provoca citación a declarar a casi 20 congresistas

El ataque ocurrió en la intersección de la Calle 48 con Carrera 109, en el barrio Bochalema, al sur de Cali.

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Carlos Ramón González está escondido de la Justicia, que lo busca por el escándalo de la UNGRD, pero dejó en la Alianza Verde a Rodrigo Romero, su mano derecha.

Corte Suprema fija fecha para juzgar a Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD

Salvatore Mancuso Exjefe paramilitar

Condenan al gestor de paz y exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por más de 100 hechos criminales

Noticias Destacadas