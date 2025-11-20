“Miguel Ángel y Manuel Castañeda tenían planeado ser agentes provocadores del entrampamiento en el proceso de Uribe”: Ximena Bustamante

El abogado Miguel Ángel del Río y el precandidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, alertaron que Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, venía adelantando una operación para incriminarlos con narcotráfico. Pero la denuncia de Ximena Bustamante, expareja de Del Río, le dio un giro de 180 grados a esa historia.

SEMANA habló en exclusiva con la mujer, quien reiteró que “Miguel Ángel y Manuel Castañeda tenían planeado ser agentes provocadores del entrampamiento, inicialmente conmigo, y después repercutió en el proceso de Álvaro Uribe, debido a que ellos sabían que yo había ido a la oficina de Abelardo de la Espriella”.

La mujer venía asesorándose jurídicamente con varias oficinas de abogados para iniciar un proceso penal contra su expareja por los hechos de violencia que había sufrido, el lío que se armó con la disolución de la sociedad que abrieron juntos con la firma Miguel Ángel del Río S.A.S y las irregularidades que empezó a detectar con altos funcionarios del Estado colombiano.

“Eso no tenía nada que ver con política, había ido a la oficina de De la Espriella con la finalidad de buscar una representación por todo el conflicto y por toda la violencia que venía sufriendo por Miguel Ángel. Como ellos creían que él iba a ser mi abogado, entonces sacan esta noticia, pero como mi objetivo nunca fue generar un conflicto político ni mediático para perjudicarlo a él, entonces salió mal”, aclaró Bustamante sobre las intenciones del abogado cercano al petrismo.

Ximena Bustamante en las instalaciones de SEMANA. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

En esta entrevista, que por primera vez dio a un medio de comunicación, la mujer fue enfática al señalar que no conoce a Diego Cadena, el abogado del expresidente Uribe que le alertó a Manuel Castañeda, alias el Narcochofer y cliente de Del Río, que supuestamente Bustamante estaba filtrando información para perjudicar a su expareja.

Bustamante detalló que descubrió ese entrampamiento después de que el Narcochofer le pidiera una cita porque “tengo cosas que contarle de ese abogado Miguel Ángel, ese tipo es un hp”, pero al mismo tiempo, el jurista le enviaba peticiones al entonces director de la Policía, el general Carlos Triana, para que le dieran medidas al cliente que estaba hablando mal de él.

“El tipo (Castañeda) no aparece, después recibo una llamada telefónica de Wadith Velásquez, investigador y mano derecha de Miguel, y me dice: ‘¿Usted cómo se atreve a venderle información a Abelado?’. Lo grabo porque ya entendía lo que estaban planeando”, denunció en SEMANA.