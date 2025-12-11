Fiscalía pide dejar en firme condena contra la influencer Aida Merlano por utilizar a su hermano menor en la fuga de su mamá

Aunque el video del consultorio odontológico fue invalidado como prueba, las narraciones de testigos ratifican lo que ahí se ve. La participación de Aída Victoria Merlano y su hermano menor de edad en la fuga. Ellos vieron a la excongresista con los guantes puestos antes de lanzarse por la ventana. También sabían de la soga roja, que entraron en la maleta del menor.