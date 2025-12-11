Nación
Fiscalía pide dejar en firme condena contra la influencer Aida Merlano por utilizar a su hermano menor en la fuga de su mamá
La exsenadora Aida Merlano Rebolledo protagonizó una fuga de película desde un tercer piso en un consultorio médico en Bogotá.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, le pidió a la Sala de Casación Penal que deje en firme la condena contra la influencer Aida Victoria Merlano por la fuga de su mamá, la exsenadora Aida Merlano Rebolledo, también sentenciada por esos hechos y por delitos relacionados con las elecciones al Congreso de 2018.
La influenciadora Aida Victoria Merlano pretende tumbar la condena de 13 años en su contra por la fuga de su mamá, la exsenadora Aida Merlano Rebolledo. El abogado Miguel Ángel del Río presentó los argumentos en la Corte Suprema. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PaXhiUK0cS— Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2025