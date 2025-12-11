Suscribirse

Fiscalía pide dejar en firme condena contra la influencer Aida Merlano por utilizar a su hermano menor en la fuga de su mamá

La exsenadora Aida Merlano Rebolledo protagonizó una fuga de película desde un tercer piso en un consultorio médico en Bogotá.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 6:27 p. m.
Aunque el video del consultorio odontológico fue invalidado como prueba, las narraciones de testigos ratifican lo que ahí se ve. La participación de Aída Victoria Merlano y su hermano menor de edad en la fuga. Ellos vieron a la excongresista con los guantes puestos antes de lanzarse por la ventana. También sabían de la soga roja, que entraron en la maleta del menor.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, le pidió a la Sala de Casación Penal que deje en firme la condena contra la influencer Aida Victoria Merlano por la fuga de su mamá, la exsenadora Aida Merlano Rebolledo, también sentenciada por esos hechos y por delitos relacionados con las elecciones al Congreso de 2018.

