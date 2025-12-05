Suscribirse

Aida Merlano fue condenada a 42 meses de prisión por su cinematográfica fuga en 2019

La excongresista aceptó, mediante un preacuerdo, su responsabilidad en el delito de fuga de presos.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 2:12 p. m.
Aida Merlano llegada su deportación de Venezuela
La excongresista Aida Merlano Rebolledo aceptó cargos por su fuga. | Foto: Esteban Vega La Rotta

La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada este viernes, 5 de diciembre, tras aceptar su responsabilidad en los hechos que rodearon el plan de fuga que ejecutó cuando asistía a una cita odontológica en el norte de Bogotá, en la tarde del 1.º de octubre de 2019.

El pasado 6 de noviembre, la defensa de la exrepresentante a la Cámara puso de presente el preacuerdo al que habían llegado con la Fiscalía General y en el cual Aida Merlano aceptó su responsabilidad en el delito de fuga de presos.

En dicha audiencia, Merlano Rebolledo —quien actualmente se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar cumpliendo dos sentencias por compra de votos y violación de topes electorales— pidió perdón por los actos que cometió.

“Yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado, me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”, precisó la excongresista con la voz entrecortada.

“Tengo aproximadamente tres años de estar en este lugar, siete años de estar privada de la libertad y tres años que pasé en Venezuela bajo unas condiciones deplorables de privación de la libertad, donde estuve sometida a cosas terribles”, añadió la exrepresentante conservadora.

“Quizás ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, he podido darme cuenta de los errores que tenía, no como política, sino como ser humano, como madre, como familia, y creo que he ganado mucho, pero sí quisiera que pararan esas sevicias que han tenido en mi caso, que pararan por lo menos, aunque se opongan, no me señalen, ni me califiquen, porque solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme”, manifestó.

Tras verificar la negociación, la jueza 18 de conocimiento de Bogotá la sentenció a 42 meses de cárcel (es decir, 3 años y 5 meses de prisión).

