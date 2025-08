“Recibo la visita del abogado Muñetón, en la que me propone que no declare en contra de Arturo [Char], que tenía todas las de perder, que eran los únicos que podían ayudarme. Alex [Char] me mandó muchos afectos, que quería ayudarme con mi hijo y con la Corte (…) me pintaron mil pájaros en el aire, y yo, de una manera desesperada, creí que ellos eran la salvación”, señaló la excongresista en entrevista exclusiva con SEMANA.