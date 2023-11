Este es el expediente desconocido contra tres abogados que habrían buscado comprar el silencio de la excongresista Aida Merlano para que no delatara a los Char en el escándalo de la ‘Casa Blanca’

El testimonio de Merlano coincide con lo dicho en entrevista con SEMANA, cuando se encontraba detenida en Venezuela y afirmó: “Recibo la visita del abogado Muñetón, en donde me propone que no declare en contra de Arturo, que tenía todas las de perder, que eran los únicos que podían ayudarme. Alex me mandó muchos afectos, que quería ayudarme con mi hijo y con la Corte (...) me pintaron mil pájaros en el aire, y yo, de una manera desesperada, creí que ellos eran la salvación”.