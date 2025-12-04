Nación
Arturo Char: Corte acusó al exsenador por corrupción electoral y compra de votos; el caso salpica a Aida Merlano
El caso estaría relacionado con las irregularidades detectadas en las elecciones al Congreso en 2017.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió este jueves, 4 de diciembre, acusar formalmente al exsenador Arturo Char por los delitos de corrupción electoral y compra de votos.
En desarrollo...