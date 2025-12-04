Suscribirse

Arturo Char: Corte acusó al exsenador por corrupción electoral y compra de votos; el caso salpica a Aida Merlano

El caso estaría relacionado con las irregularidades detectadas en las elecciones al Congreso en 2017.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 7:48 p. m.
Arturo Char
Arturo Char | Foto: Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió este jueves, 4 de diciembre, acusar formalmente al exsenador Arturo Char por los delitos de corrupción electoral y compra de votos.

En desarrollo...

