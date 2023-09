Arturo Char: primeras imágenes del exsenador capturado en Barranquilla

Fuentes cercanas al proceso indicaron que el viernes será traslado a Bogotá para ser puesto a disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que definirá su lugar de reclusión. En la medida de aseguramiento se dejó expresamente señalado que el expresidente del Senado no podrá recibir el beneficio de detención domiciliaria ni una no privativa de la libertad.

“Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE.UU. por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”, afirmó por medio de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).