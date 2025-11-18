Advierten “impunidad” en denuncia contra el abogado Miguel Ángel del Río por supuesto montaje contra Uribe

SEMANA reveló este fin de semana la denuncia que Ximena Bustamante le puso a su expareja, el abogado Miguel Ángel del Río Malo, por el supuesto entrampamiento que habría hecho en su contra para afectar el proceso que adelanta la justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, quien fue su defensa en el pasado.

El documento conocido por SEMANA advierte una situación bastante particular sobre el denunciado, el abogado Miguel Ángel del Río: “Goza de una amistad con la señora fiscal general, [Luz Adriana Camargo], que le garantizaría impunidad frente a cualquier proceso penal que se promueva en su contra”.

Sin embargo, el documento de seis páginas que firmó el abogado Sebastián Erazo, defensa de Bustamante, iba dirigido a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien en las próximas horas podría tomar decisiones sobre la denuncia que llegó contra el abogado del petrismo.

La denuncia conocida por esta revista también aclara: “Esta situación se pone en conocimiento de la señora fiscal general de la Nación [sobre] lo ocurrido, para que adopte las medidas que considere pertinentes y asegure que el proceso con radicado 11001600004920252xxxx se adelante con estricto cumplimiento de la ley y con la debida diligencia que exige la gravedad de los hechos”.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo. | Foto: COLPRENSA

El abogado Erazo detalló que, desde el 17 de octubre de este año, se acercó a la Fiscalía 426 Local para obtener información sobre los avances de una denuncia radicada contra Del Río e incluir nuevos hechos de violencia, pero la respuesta del ente investigador fue “negativa y apática”.

“Manifestó que no estaba dispuesta a realizar una investigación exhaustiva del contexto de los hechos, pues, según indicó, su actuación se limitaría a los hechos remitidos por la Comisaría Primera de Familia de Usaquén, correspondientes al mes de julio de 2025”, cita la denuncia.

Todo empezó cuando Ximena Bustamante solicitó a una Comisaria en Usaquén medidas de protección contra su expareja, el abogado Del Río; sin embargo, después de esa diligencia apareció un nuevo hecho de violencia, cuando “la esposa de mi agresor, ‘la muñeca de la mafia venezolana’, me amenazó de muerte”.

#Nación | Miguel Ángel del Río, en la mira: su expareja lo denuncia por montaje para atacar a Uribe, recomendaciones en la SAE y “mentiras” para reforzar su seguridad.https://t.co/14joEKtHLo — Revista Semana (@RevistaSemana) November 15, 2025

El abogado Sebastián Erazo denunció que la Fiscalía se limitó en su competencia para investigar la violencia física que Bustamante venía contando, pero no la violencia psicológica que reflejaba estos nuevos hechos que habría protagonizado la actual pareja de Del Río.