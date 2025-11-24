Ximena Bustamante, expareja de Miguel Ángel del Río, desmiente relación con el abogado Diego Cadena

Ximena Bustamante rompió el silencio y habló por primera vez en exclusiva con SEMANA sobre las múltiples denuncias que tiene contra el abogado Miguel Ángel del Río por violencia, supuestas irregularidades en varias entidades del Gobierno y el supuesto complot que denunció hace algunos meses para vincularlo a operaciones de narcotráfico.

Del Río detalló que esa información la conoció después de que Diego Cadena, quien fue abogado del expresidente Uribe y ahora está condenado, le informara a Manuel Castañeda, alias el narchofer y cliente de Miguel Ángel, que su expareja lo habría buscado para entregarle información que lo perjudicara.

Sin embargo, en diálogo con esta revista, Ximena Bustamante aclaró cuál es la relación que ha tenido con Diego Cadena, conocido como el abogánster: “Quiero dejárselo claro a la opinión pública porque yo no miento, jamás lo he visto, no lo conozco, no le he escuchado la voz, no sé quién es, no sé dónde vive”.

Lo preocupante es que el propio Del Río y Manuel Castañeda han insistido que ella habría sido la encargada de buscar a Cadena, a Abelardo de la Espriella y a otros abogados cercanos al uribismo, para entregarles información que perjudicara a Miguel Ángel del Río, una ficha cercana al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Miguel Ángel del Río y Ximena Bustamante. | Foto: Semana

Sobre la versión de que Bustamante estaba buscando a la firma de Abelardo de la Espriella para entregar esa información, respondió: “Jamás, jamás, ni a él, ni a nadie, ni a ningún abogado, porque mi interés genuinamente era la defensa de mis derechos”.

La mujer ratificó que su intención de buscar a la firma del precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, tenía como objetivo iniciar un proceso judicial contra su expareja, el abogado Miguel Ángel del Río, por los problemas de violencia, el conflicto en la disolución de la sociedad que construyeron juntos y el presunto tráfico de influencias que estaría teniendo en ciertas entidades del Gobierno.

“Manuel Castañeda llega como cliente y yo descubro el chat donde él está girando cheques a Miguel Ángel. Cuando Abelardo iba a ser mi abogado, Manuel me contacta y me dice ‘Ximena necesito hablar con usted porque tengo cosas que contarle de ese abogado Miguel Ángel, ese tipo es un HP, necesito que nos veamos’“, contó a esta revista.