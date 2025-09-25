Suscribirse

Secretaría de Transparencia pide a la Procuraduría ponerle la lupa a la elección del Contralor en Antioquia

Andrés Idárraga advirtió unas posibles irregularidades en el concurso para elegir al Contralor de Antioquia.

26 de septiembre de 2025, 3:32 a. m.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, investigó los contratos de Urrutia antes de dejar el cargo.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, pidió a la Procuraduría General de la Nación intervenir de manera preventiva en el proceso de elección del Contralor de Antioquia.

El funcionario hizo la advertencia a través de sus redes sociales por las denuncias que se han hecho donde se advierten presuntas irregularidades.

“La ciudadanía ha alertado sobre irregularidades que se estarían presentando en el concurso para Contralor de Antioquia. Desde la Secretaría de Transparencia ponemos en consideración de la @PGN_COL la posibilidad de intervenir de manera preventiva y garantizar la transparencia del proceso”, dijo Idárraga.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que haga las denuncias necesarias con la finalidad de que haya transparencia en este proceso.

“Colombia necesita contralores independientes, no de bolsillo, que respondan al interés público y no a pactos políticos locales. De lo contrario, la impunidad en los territorios seguirá campante”, reiteró.

Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, también lanzó advertencias sobre el proceso y contó que acudió a la Fiscalía y Procuraduría para advertir sobre los problemas que, según él, se están dando en el proceso.

“La Red advierte que este proceso presenta graves riesgos de cooptación política e institucional, presuntamente orientados a favorecer al gobernador en la “imposición” de un “contralor de bolsillo”, lo que vulneraría los principios de independencia, autonomía y transparencia que deben regir los órganos de control, dijo.

