Por presunto acoso a una auxiliar en base antinarcóticos de San José del Guaviare, la Procuraduría formuló cargos a coronel de la Policía

La decisión se da nueve meses después de la denuncia de la víctima.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 2:05 p. m.
Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Una auxiliar de la base antinarcóticos de la Policía de San José del Guaviare denunció ser víctima de presuntos actos de acoso sexual por parte del comandante de esa guarnición, el teniente coronel Sergio Arturo Rodríguez Jiménez.

Los hechos denunciados ocurrieron, según la Procuraduría General de la Nación, el el 2 de mayo de 2024.

Ese organismo detalló que ese día, la víctima estaba dentro de la unidad policial, cuando el teniente coronel “presuntamente valiéndose de su grado, autoridad y posición jerárquica, habría realizado conductas aparentemente de connotación sexual de carácter físico y verbal hacia una auxiliar de policía adscrita a la base, afectando su dignidad e integridad personal”.

Nueve meses después de lo ocurrido, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública “calificó provisionalmente su aparente conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo”.

Esta sin embargo, es una primera decisión en esa inverstigación, que continuará su trámite conforme a las etapas previstas en el Código General Disciplinario.

Procesos perdidos en Fiscalía

En diciembre de 2025, SEMANA denunció una grave situación que se estaba presentando en la Fiscalía en Bogotá.

Entre 2021 y 2023, más de 40 denuncias de acoso y abuso sexual llegaron al búnker de esa ciudad; dos años después, las víctimas adviertieron que no se conocía resultados y algunas denuncias desaparecieron de los archivos y sistemas del ente acusador.

Organizaciones sociales del Cauca rechazan con esta foto la violencia de género.
Organizaciones sociales del Cauca rechazan con esta foto la violencia de género. Foto: Francisco Calderón

La inexplicable historia está cargada de impunidad y en medio centenar de denuncias que dejaron a niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas de hechos de acoso y abuso sexual, con entrenadores, directivos de ligas y hasta compañeros como responsables; muchos siguen en las ligas.

“En todos los casos, las víctimas fueron mujeres deportistas, quienes hacían parte de las múltiples ligas de entrenamiento y competencia de Bogotá; sus victimarios fueron gente cercana al deporte: compañeros, profesores o entrenadores”, señala la denuncia que la exdirectora del IDRD, Blanca Inés Durán, elevó en su momento a la Comisión de Acusaciones y en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo.

