Más de 20 denuncias por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía de Bogotá. Las víctimas son menores de edad

Entre 2021 y 2023, más de 40 denuncias de acoso y abuso sexual llegaron a la Fiscalía en Bogotá; dos años después, las víctimas advierten que no se conocen resultados y algunas denuncias desaparecieron de los archivos y sistemas del ente acusador.

La inexplicable historia está cargada de impunidad y en medio centenar de denuncias que dejaron a niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas de hechos de acoso y abuso sexual, con entrenadores, directivos de ligas y hasta compañeros como responsables; muchos siguen en las ligas.

En su momento, la directora del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, Blanca Inés Durán, acompañó las denuncias de víctimas, incluso se implementó un protocolo para la atención de estos casos.

Sin embargo, no hubo actuaciones, ni decisiones de las autoridades del Distrito, tampoco de la Fiscalía.

Lo peor de la historia de impunidad es que buena parte de las denuncias desapareció; en la Fiscalía no saben qué pasó. Incluso las víctimas tuvieron que acudir a una acción de tutela para conocer una respuesta del ente acusador. Un caso extremo de abandono judicial de parte de los responsables de investigar.

“En todos los casos, las víctimas fueron mujeres deportistas, quienes hacían parte de las múltiples ligas de entrenamiento y competencia de Bogotá; sus victimarios fueron gente cercana al deporte: compañeros, profesores o entrenadores”, señala la denuncia que la exdirectora del IDRD elevó a la Comisión de Acusaciones y en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo.

El vergonzoso inventario de procesos en la Fiscalía que se quedaron en nada advierte que, de las 41 denuncias, 14 desaparecieron, 27 están inactivos y apenas ocho siguen respirando en los archivos del ente acusador, pero ninguno con actuaciones conocidas, ni siquiera con indagaciones o conversación con las víctimas.

“En 2024, y viendo que nada avanzaba, radiqué otro derecho de petición, que también ignoró la Fiscalía. Por eso, este año (2025) instauré una acción de tutela, abogando por los derechos fundamentales de las víctimas. Al fin, el 23 de agosto de 2025, me llegó una carta enviada por el profesional Óscar Alfredo Pardo León, del grupo jurídico de la dirección de fiscalías de Bogotá, donde me indicaba que no me podía dar información puntual de cada caso”, dijo la exdirectora del IDRD.

Figura de la fiscal Luz Adriana Camargo con denuncia por impunidad en casos de violencia de género. | Foto: Suministrada (API)