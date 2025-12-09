Suscribirse

Desgarrador video de inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo, agrediendo sexualmente a una mujer

La denuncia fue hecha por una mujer que laboraba en la Inspección de Policía de Soacha.

Redacción Nación
9 de diciembre de 2025, 4:36 p. m.
Dalin Selena Monsalve, la mujer que hizo a la denuncia.
Dalin Selena Monsalve, la mujer que hizo a la denuncia. | Foto: Pantallazos de video de Noticias Caracol.

Los casos de abuso sexual contra las mujeres en Colombia no cesan. En las últimas horas, una mujer vigilante denunció haber sido agredida sexualmente por José Arturo Figueredo, inspector de Policía de Soacha.

Para respaldar la denuncia, la joven identificada como Dalin Selena Monsalve, de 23 años, adjuntó un video en el que se observan los vejámenes de los que fue víctima a manos de Figueredo.

En el video revelado por Noticias Caracol, se observa al individuo agrediendo sexualmente a Monsalve en su puesto de trabajo, mientras ella le pedía que por favor la dejara quieta.

Contexto: Tras denuncia de SEMANA, Policía de Santa Marta remueve del cargo a intendente acusado de presunto abuso sexual a un auxiliar

El video fue grabado el martes 3 de junio de 2025. Ese día, en la Inspección Sexta de Policía de Soacha, a eso de las 5:00 p. m., en el lugar solo quedaba Figueredo y Monsalve, quien no dudó en poner a grabar disimuladamente su teléfono celular.

“Mamacita, mamacita rica”, fueron algunas de las palabras que Figueredo le dijo inicialmente a Monsalve, mientras le besaba a la fuerza su cabeza y le tocaba los senos.

Entretanto, en el video se observa a Monsalve, pidiéndole al sujeto que se apartara: “¡Noooooooooo! No, inspector. Que noo”.

Luego, mientras lucía unas gafas negras, sonreía y hacía unos sonidos con su boca; a Figueredo se le escucha decir: “Rica. No qué, no qué. Me la voy a robar, ¿no? Mamacita, debe ser rica desnudita, mamacita. Dele una acariciadita que me voy. Ahí, así, de una”.

#Exclusivo | Mujer vigilante denunció a inspector de Policía por agresión sexual: revela video clave

Mientras tanto, Monsalve le insiste que, por favor, la respete. Sin embargo, ya para irse, este sujeto tomó la mano de Monsalve y se la llevó a la fuerza hacia su miembro.

Al final, se va: “Chao, chao, Selena”.

La denuncia que hizo Monsalve es respaldada por dos mujeres más, quienes pidieron la reserva de sus nombres. Aseguran que también fueron víctimas de Figueredo.

Contexto: Siete capturados por abusos sexuales en Medellín: varios eran padres que sometían a sus hijas a años de agresiones

Desde Noticias Caracol afirmaron que buscaron a Figueredo para conocer su versión ante la grave denuncia que lo salpica, pero no quiso entregar su versión ante las cámaras y, por el contrario, solo se remitió a decir que es supuestamente inocente y que no podía anticipar su defensa ante los medios de comunicación, dado que, según él, dará sus explicaciones ante la Fiscalía.

En cuanto al video en el que se observa agrediendo sexualmente a Monsalve y que ya está en poder de las autoridades, Figueredo solo se limitó a decir a Noticias Caracol: “Esa es su percepción, señor periodista”.

