Desgarrador video de inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo, agrediendo sexualmente a una mujer

Los casos de abuso sexual contra las mujeres en Colombia no cesan. En las últimas horas, una mujer vigilante denunció haber sido agredida sexualmente por José Arturo Figueredo, inspector de Policía de Soacha.

Para respaldar la denuncia, la joven identificada como Dalin Selena Monsalve, de 23 años, adjuntó un video en el que se observan los vejámenes de los que fue víctima a manos de Figueredo.

En el video revelado por Noticias Caracol, se observa al individuo agrediendo sexualmente a Monsalve en su puesto de trabajo, mientras ella le pedía que por favor la dejara quieta.

El video fue grabado el martes 3 de junio de 2025. Ese día, en la Inspección Sexta de Policía de Soacha, a eso de las 5:00 p. m., en el lugar solo quedaba Figueredo y Monsalve, quien no dudó en poner a grabar disimuladamente su teléfono celular.

“Mamacita, mamacita rica”, fueron algunas de las palabras que Figueredo le dijo inicialmente a Monsalve, mientras le besaba a la fuerza su cabeza y le tocaba los senos.

Entretanto, en el video se observa a Monsalve, pidiéndole al sujeto que se apartara: “¡Noooooooooo! No, inspector. Que noo”.

Luego, mientras lucía unas gafas negras, sonreía y hacía unos sonidos con su boca; a Figueredo se le escucha decir: “Rica. No qué, no qué. Me la voy a robar, ¿no? Mamacita, debe ser rica desnudita, mamacita. Dele una acariciadita que me voy. Ahí, así, de una”.

Mientras tanto, Monsalve le insiste que, por favor, la respete. Sin embargo, ya para irse, este sujeto tomó la mano de Monsalve y se la llevó a la fuerza hacia su miembro.

Al final, se va: “Chao, chao, Selena”.

La denuncia que hizo Monsalve es respaldada por dos mujeres más, quienes pidieron la reserva de sus nombres. Aseguran que también fueron víctimas de Figueredo.

Desde Noticias Caracol afirmaron que buscaron a Figueredo para conocer su versión ante la grave denuncia que lo salpica, pero no quiso entregar su versión ante las cámaras y, por el contrario, solo se remitió a decir que es supuestamente inocente y que no podía anticipar su defensa ante los medios de comunicación, dado que, según él, dará sus explicaciones ante la Fiscalía.