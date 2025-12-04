Siete capturados por abusos sexuales en Medellín: varios eran padres que sometían a sus hijas a años de agresiones

Siete hombres fueron detenidos en operativos realizados en diferentes municipios del Valle de Aburrá, tras ser señalados de graves delitos sexuales y violencia intrafamiliar, en contra de niñas, adolescentes y una mujer.

Los presuntos responsables incluyen padres, padrastros, un tío, un instructor de conducción y un músico. Las investigaciones fueron lideradas por la unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia, a través de su división de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Ellos ya venían adelantando investigaciones individuales por denuncias en Medellín, La Estrella, Bello, Envigado y Sabaneta. Todos los capturados tenían órdenes judiciales vigentes.

De acuerdo con información preliminar, varios de los casos corresponden a hombres que habrían atacado a sus propias hijas dentro de sus casas, aprovechando momentos en los que estaban solos con ellas.

En uno de los expedientes se registró que los abusos se extendieron por años sin que la víctima pudiera denunciar debido a las amenazas y el control ejercido por el agresor.

En otro caso, un tío fue capturado por abusar de tres sobrinas de diferentes edades. Las autoridades señalaron que los episodios se dieron en la vivienda familiar y fueron revelados tras un acompañamiento psicológico a una de las menores.

También fue detenido un hombre que trabajaba en actividades artísticas y que habría cometido actos sexuales contra una niña de 7 años. Según la denuncia conocida por los investigadores, los hechos ocurrieron durante la noche, cuando el resto de la familia no se encontraba en el domicilio.

Operativos en varios municipios

En Bello, un joven de 26 años fue capturado por contactar a una niña a través de redes sociales y presuntamente pedirle imágenes íntimas para luego ejercer control sobre ella.

Por otro lado, en Envigado, las autoridades detuvieron a un hombre de 56 años que habría sometido a su hijastra desde que tenía 8 años. Los abusos, según las autoridades, se prolongaron por más de un lustro.

El séptimo capturado, ubicado en Sabaneta, enfrenta cargos por violencia intrafamiliar agravada tras presuntamente atacar de manera reiterada a su pareja, a quien habría agredido físicamente en distintas oportunidades.

Todos los hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que adelanta las audiencias preliminares para definir medidas de aseguramiento.