Suscribirse

Nación

Siete capturados por abusos sexuales en Medellín: varios eran padres que sometían a sus hijas a años de agresiones

Los casos fueron en Medellín, La Estrella, Bello, Envigado y Sabaneta.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

4 de diciembre de 2025, 9:46 p. m.
Abuso sexual a menores
Abuso sexual a menores | Foto: Getty Images

Siete hombres fueron detenidos en operativos realizados en diferentes municipios del Valle de Aburrá, tras ser señalados de graves delitos sexuales y violencia intrafamiliar, en contra de niñas, adolescentes y una mujer.

Los presuntos responsables incluyen padres, padrastros, un tío, un instructor de conducción y un músico. Las investigaciones fueron lideradas por la unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia, a través de su división de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Contexto: Desmantelan red internacional que estafó a miles de migrantes: tres eran ‘gringos’ y operaban desde Medellín

Ellos ya venían adelantando investigaciones individuales por denuncias en Medellín, La Estrella, Bello, Envigado y Sabaneta. Todos los capturados tenían órdenes judiciales vigentes.

De acuerdo con información preliminar, varios de los casos corresponden a hombres que habrían atacado a sus propias hijas dentro de sus casas, aprovechando momentos en los que estaban solos con ellas.

En uno de los expedientes se registró que los abusos se extendieron por años sin que la víctima pudiera denunciar debido a las amenazas y el control ejercido por el agresor.

En otro caso, un tío fue capturado por abusar de tres sobrinas de diferentes edades. Las autoridades señalaron que los episodios se dieron en la vivienda familiar y fueron revelados tras un acompañamiento psicológico a una de las menores.

Contexto: “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

También fue detenido un hombre que trabajaba en actividades artísticas y que habría cometido actos sexuales contra una niña de 7 años. Según la denuncia conocida por los investigadores, los hechos ocurrieron durante la noche, cuando el resto de la familia no se encontraba en el domicilio.

Operativos en varios municipios

En Bello, un joven de 26 años fue capturado por contactar a una niña a través de redes sociales y presuntamente pedirle imágenes íntimas para luego ejercer control sobre ella.

Por otro lado, en Envigado, las autoridades detuvieron a un hombre de 56 años que habría sometido a su hijastra desde que tenía 8 años. Los abusos, según las autoridades, se prolongaron por más de un lustro.

El séptimo capturado, ubicado en Sabaneta, enfrenta cargos por violencia intrafamiliar agravada tras presuntamente atacar de manera reiterada a su pareja, a quien habría agredido físicamente en distintas oportunidades.

Todos los hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que adelanta las audiencias preliminares para definir medidas de aseguramiento.

Contexto: “Medellín se respeta”: alcalde Fico Gutiérrez reacciona ante presunta agresión del ‘influencer’ el Billetudo a agente de tránsito

Las autoridades reiteraron que estos casos suelen detectarse gracias a alertas tempranas en entornos escolares, acompañamientos psicosociales y denuncias familiares o vecinos. La línea 141 del ICBF, el 123 de la Policía y las comisarías de familia son los canales habilitados para reportar situaciones de riesgo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siete capturados por abusos sexuales en Medellín: varios eran padres que sometían a sus hijas a años de agresiones

2. La corrupción en el Gobierno Petro “borró” un colegio en el Cauca: “Fue una venganza por no votar los proyectos”

3. Cuando Belisario Betancur rechazó la organización del Mundial Colombia 1986 y terminó en México 86: “Tenemos otras cosas que hacer”

4. Junior celebra gesto de Luis Díaz desde Europa: paró y se tomó su tiempo tras partido con Bayern Múnich

5. Tras años de investigación, atrapan al presunto autor de las bombas en el Capitolio en EE. UU.: revelan detalles de su identidad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Abuso sexualmenores de edadMedellín

Noticias Destacadas

Abuso sexual a menores

Siete capturados por abusos sexuales en Medellín: varios eran padres que sometían a sus hijas a años de agresiones

Capturados en Medellín

Desmantelan red internacional que estafó a miles de migrantes: tres eran ‘gringos’ y operaban desde Medellín

Redacción Semana
Robo de una organeta en una iglesia quedó en video

Robo en iglesia de Itagüí quedó registrado: así siguieron al ladrón hasta un inquilinato

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.