“Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

Los alumbrados navideños de Medellín, que se vuelven año a año un orgullo no solo para la ciudad, sino también para Colombia, fueron atacados por delincuentes para robarse el clave dúplex que conduce energía a algunas figuras.

“Ni Grinch se atrevió a tanto. Condenamos los actos vandálicos y delincuenciales contra los alumbrados de EPM instalados en toda la ciudad. El robo de cable y los daños a las estructuras instaladas, son hechos que deben ser rechazados y castigados por las autoridades”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.