Suscribirse

Medellín

“Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

El mandatario señaló que se trata de actos vandálicos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 9:58 p. m.
El 21 de noviembre se encienden los alumbrados navideños en Envigado. Promete ser un espectáculo, como lo fue en 2024.
El 21 de noviembre se encendieron los alumbrados navideños. | Foto: Alcaldía de Envigado.

Los alumbrados navideños de Medellín, que se vuelven año a año un orgullo no solo para la ciudad, sino también para Colombia, fueron atacados por delincuentes para robarse el clave dúplex que conduce energía a algunas figuras.

“Ni Grinch se atrevió a tanto. Condenamos los actos vandálicos y delincuenciales contra los alumbrados de EPM instalados en toda la ciudad. El robo de cable y los daños a las estructuras instaladas, son hechos que deben ser rechazados y castigados por las autoridades”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

2. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

3. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

4. Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

5. ¿Se pagó por el rescate del hijo de Giovanny Ayala? El presidente Gustavo Petro publicó revelador mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínAlumbrado en Medellín

Noticias Destacadas

Federico Gutierrez El Billetudo

“Medellín se respeta”: alcalde Fico Gutiérrez reacciona ante presunta agresión del ‘influencer’ el Billetudo a agente de tránsito

Redacción Semana
Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles, 3 de diciembre: evite multas

Redacción Vehículos
Matías Serna Ramírez, niño de 9 años que murió tras ingerir una pastilla rosada en Medellín.

“Quiero que se sepa la verdad”: SEMANA habló con el papá del niño que murió tras ingerir una pastilla rosada que encontró en un parque infantil

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.