Medellín
“Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín
El mandatario señaló que se trata de actos vandálicos.
Los alumbrados navideños de Medellín, que se vuelven año a año un orgullo no solo para la ciudad, sino también para Colombia, fueron atacados por delincuentes para robarse el clave dúplex que conduce energía a algunas figuras.
“Ni Grinch se atrevió a tanto. Condenamos los actos vandálicos y delincuenciales contra los alumbrados de EPM instalados en toda la ciudad. El robo de cable y los daños a las estructuras instaladas, son hechos que deben ser rechazados y castigados por las autoridades”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Noticia en desarrollo...