En Medellín inicia la temporada decembrina: consulte toda la programación de eventos que se llevarán a cabo los últimos días del año

Entre los atractivos señalados por la administración están las Caravanas Navideñas.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

28 de noviembre de 2025, 2:41 a. m.
Alumbrados de Navidad en Medellín.
La agenda incluye conciertos, caravanas, desfiles, plazas temáticas y experiencias gastronómicas. | Foto: Cortesía: EPM.

Medellín dará inicio oficial a la temporada decembrina este viernes 28 de noviembre, con una programación que, según la Alcaldía, reúne más de 120 actividades gratuitas. El conjunto de eventos se enmarca en el “Festival de Navidad Medellín te Quiere” y se extenderá, de manera oficial, hasta el domingo 14 de diciembre.

La agenda incluye conciertos, caravanas, desfiles, plazas temáticas y experiencias gastronómicas. El evento masivo que abrirá la celebración en un escenario céntrico será un concierto en el Parque de los Pies Descalzos programado para el domingo 30 de noviembre, entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m. En ese concierto figuran artistas del género popular y tropical como Nelson Velásquez, El Combo de Las Estrellas y Leonardo Marín “El Apachurrao”.

Desde la noche del 28 de noviembre —y con actividades simultáneas en comunas y corregimientos— arrancarán también conciertos organizados por la Red de Músicas de Medellín, previstos para iniciar a las 6:00 p.m. ese mismo día. Esa estrategia busca llevar programación a varios territorios y no concentrarla únicamente en las plazas centrales.

Entre los atractivos señalados por la administración están las Caravanas Navideñas (con presentaciones del jueves 4 al lunes 8 de diciembre), que recorrerán los lugares con luces, música y comparsas, y el Desfile de Mitos y Leyendas, que pasará por el centro de la ciudad el lunes 8 de diciembre.

El desfile partirá a las 7:00 p. m, desde el teatro Pablo Tobón Uribe y propondrá un recorrido con figuras de la tradición oral antioqueña como la Patasola y el Mohán.

La ciudad también habilitará la Calle de los Artistas —en espacios como Plaza Botero, Junín y el Parque Lleras— los días 5, 6, 7, 12 y 13 de diciembre, con participación de talento local. Las plazas de Navidad tendrán programación especial el 29 y 30 de noviembre, y luego seguirán actividades en el Pueblito Paisa y en Ciudad del Río. Allí se concentrarán las propuestas del 9 al 14 de diciembre, entre las 6:00 p.m. y las 11:00 p.m., con música y oferta gastronómica.

El corredor Navideño, ubicado en Parques del Río y la Avenida del Río, funcionará como eje de la celebración con actividades nocturnas entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. y permanecerá activo el 31 de diciembre, integrado a los tradicionales alumbrados de EPM, que en esta ocasión cumplen 70 años.

En materia de seguridad y gestión del espacio público, el Plan Navidad 2025 incluye medidas para ordenar la presencia de vendedores informales, músicos y artistas. La administración reportó que, tras un sorteo público celebrado con la participación de 532 inscritos, se asignaron 170 toldos y 180 módulos gastronómicos, con 412 beneficiarios en ese proceso.

Alumbrados de Navidad en Medellín.

Redacción Deportes

