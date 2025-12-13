Regiones

Pereira estrena alumbrado público luego de 20 años de atraso

Con un avance del 96 por ciento y el uso de tecnología más sostenible, este proyecto transforma la percepción de seguridad de la ciudad e incrementa el disfrute de los espacios públicos.

13 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.