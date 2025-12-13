Regiones
Pereira estrena alumbrado público luego de 20 años de atraso
Con un avance del 96 por ciento y el uso de tecnología más sostenible, este proyecto transforma la percepción de seguridad de la ciudad e incrementa el disfrute de los espacios públicos.
Pereira logró un importante hito en su transformación urbana. Liderada por el alcalde, Mauricio Salazar, avanza la modernización del 100 % del alumbrado público, el cual tenía más de 20 años de atraso. Ahora está mejorando la eficiencia energética y la calidad de vida de todos los pereiranos.
“Este es un paso crucial para transformar a Pereira en una ciudad más iluminada, sostenible y segura. La modernización es una realidad, reemplazamos las luminarias obsoletas y ampliaremos la cobertura a sectores que actualmente carecen del servicio”, aseguró el alcalde. Estas son las cifras clave de esta iniciativa: