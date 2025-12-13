Suscribirse

Regiones

Pereira estrena alumbrado público luego de 20 años de atraso

Con un avance del 96 por ciento y el uso de tecnología más sostenible, este proyecto transforma la percepción de seguridad de la ciudad e incrementa el disfrute de los espacios públicos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
En Pereira vanza la modernización del 100 % del alumbrado público.
En Pereira vanza la modernización del 100 % del alumbrado público. | Foto: Alcaldía de Pereira - API.

Pereira logró un importante hito en su transformación urbana. Liderada por el alcalde, Mauricio Salazar, avanza la modernización del 100 % del alumbrado público, el cual tenía más de 20 años de atraso. Ahora está mejorando la eficiencia energética y la calidad de vida de todos los pereiranos.

“Este es un paso crucial para transformar a Pereira en una ciudad más iluminada, sostenible y segura. La modernización es una realidad, reemplazamos las luminarias obsoletas y ampliaremos la cobertura a sectores que actualmente carecen del servicio”, aseguró el alcalde. Estas son las cifras clave de esta iniciativa:

Imagen con Pie de Foto
Semana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo puede comprar a toda la Selección Colombia: este es su millonario sueldo

2. Estados Unidos revela quién dio la orden de incautar el buque petrolero cerca de la costa de Venezuela

3. El país de Latinoamérica que consume tres veces más arroz que China

4. “Todavía está a tiempo”: Exmilitar venezolano en el exilio habló sobre posible negociación de Maduro para salir del poder

5. Carlos Antonio Vélez se regó tras la goleada de Junior a Tolima: esto dijo sobre Enamorado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alcaldía de PereiraAlumbrado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.