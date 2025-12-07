Suscribirse

Cota enciende su alumbrado navideño, un recorrido entre tradición y figuras temáticas

La instalación incluye tecnología LED, zonas peatonales iluminadas y actividades nocturnas durante las novenas.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 12:09 p. m.
Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca
Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca | Foto: Suministrada / API

El municipio de Cota, en Cundinamarca, anunció la puesta en marcha de su alumbrado navideño 2025, una instalación que cubre distintos sectores del casco urbano y que estará disponible para visitantes y residentes durante la temporada decembrina. El recorrido, ubicado a cerca de 20 minutos de Bogotá, puede ser visitado por las vías Suba–Cota, calle 80 y Autopista Norte, según información oficial del municipio.

La administración local destacó que el montaje de este año incorpora tecnología LED en figuras temáticas de gran formato. Los circuitos se ampliaron en comparación con temporadas anteriores, habilitando senderos iluminados para el tránsito peatonal. La propuesta busca facilitar el acceso y la movilidad en el recorrido.

Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca
Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca | Foto: Suministrada / API

Los organizadores señalaron que el alumbrado cuenta con espacios dispuestos para fotografía y recreación familiar. Durante las noches de novena se presentarán actividades artísticas y culturales programadas en distintos puntos del municipio, con el fin de acompañar el flujo de visitantes. El esquema de seguridad incluye presencia permanente de autoridades locales en las zonas con mayor afluencia.

El alcalde Orlando Balsero afirmó que la iniciativa está pensada para promover la integración comunitaria y apoyar el comercio local.

“Este alumbrado es un motor de integración, crecimiento familiar y económico. Es una invitación a crear hermosos recuerdos. Hemos articulado zonas 100 % seguras y hemos potenciado la nueva economía de emprendedores y comercio en general para que los visitantes disfruten de opciones únicas en gastronomía, esparcimiento y diversión”, declaró.

Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca
Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca | Foto: Suministrada / API

La administración municipal invitó a habitantes y turistas a recorrer las instalaciones navideñas durante la temporada, que se caracterizan por estructuras luminosas, zonas peatonales, oferta cultural y espacios para la toma de fotografías. Según el municipio, el objetivo de la programación es ofrecer un espacio de encuentro y participación alrededor de las celebraciones de fin de año.

Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca
Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca | Foto: Suministrada / API

