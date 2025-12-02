“Medellín se respeta”: alcalde Fico Gutiérrez reacciona ante presunta agresión del ‘influencer’ el Billetudo a agente de tránsito

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció este martes tras la supuesta agresión de un influencer bogotano a un agente de tránsito en la capital de Antioquia.

De acuerdo con el mandatario, el influencer conocido como ‘El Billetudo’ habría violado normas de tránsito cuando se movilizaba por el sector de Las Palmas, lo que llevó a la inmovilización del vehículo y la presunta agresión al agente.

“Medellín se respeta. Desde que yo sea Alcalde, haré respetar a la ciudad y a nuestra gente. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la Ley“, escribió Fico en sus redes sociales, en referencia al caso del influencer bogotano.

Así fue el operativo

La ostentosa camioneta dorada del influenciador el Billetudo terminó en los patios de Medellín luego de un operativo de tránsito que interrumpió la caravana con la que el creador de contenido había decidido iniciar el mes de diciembre. El procedimiento, adelantado por la Secretaría de Movilidad, se desencadenó por múltiples infracciones detectadas en la vía Las Palmas.

De acuerdo con la información oficial, cuatro agentes que realizaban control en el segundo mirador notaron que la placa trasera del vehículo estaba cubierta con un adhesivo que llevaba el nombre del influenciador, una maniobra sancionada por el Código Nacional de Tránsito. Al solicitar los documentos obligatorios, se encontraron dos irregularidades adicionales: el hombre se negó a presentar la tarjeta de propiedad y la camioneta había sido pintada completamente de dorado sin reportar el cambio ante el Ministerio de Transporte, un trámite obligatorio en Colombia.

La combinación de estas faltas —ocultar la placa, no registrar la modificación del color y negarse a aportar la documentación— llevó a las autoridades a ordenar la inmovilización del vehículo.

Durante el operativo, que requirió apoyo de la Secretaría de Seguridad y de la Policía, se registraron momentos de tensión. En videos divulgados en redes sociales, se observa al influenciador discutiendo y lanzando comentarios despectivos contra uno de los guardas, a quien llegó a decirle: “Qué agente va a ser usted, usted es un celador”.

Tras la aplicación del comparendo, la camioneta fue subida a una grúa y trasladada a los patios oficiales. Para recuperarla, el Billetudo deberá realizar los trámites pendientes, regularizar el cambio de color y asumir el costo de las sanciones económicas.