Murió en Medellín Kanabico Objetor, reconocido influencer político de la ciudad

Jeison Hader González, cómo era su verdadero nombre, estuvo internado en las últimas semanas por una infección.

Redacción Nación
30 de noviembre de 2025, 4:37 p. m.
Kanabico Objetor, reconocido influencer político de Medellín. | Foto: @el_kanabico

En las últimas horas murió en la ciudad de Medellín el reconocido influencer Kanabico Objetor, crítico ácido, defensor del consumo libre del cannabis y antimilitarista.

“Hoy voló hacia la magia de la muerte un ser que solo se permitió vivir la vida desde la rebeldía, la desobediencia, la resistencia. No conoció de genuflexiones ante el poder, y no se permitía un solo día sin dar a conocer su pensamiento, así supiera muchas veces, que incomodaba hasta a sus amigos”, escribió en Facebook Gerardo Pérez, defensor de derechos humanos de la ciudad y uno de sus amigos.

“Gracias por tu vida querido @el_kanabico. Que tu rebeldía nos ayude a seguir caminando.

Justo hoy hace siete años se encontraron los cadáveres de los Siemprevivos, los chicos desaparecidos en las Violetas que aparecieron asesinados en Altavista. “Ni un solo olvido es posible”, agregó.

Kanabico cuestionó muchas veces los episodios de violencia en Medellín, cuestionó la relaciones de algunos funcionarios con capos de la oficina de Envigado y hasta a Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín hoy imputado por presuntos hechos de corrupción.

“Vea, que ni crean Concejales y Concejalas de Medellín que están libres del control y la vigilancia de la ciudadanía a sus actuaciones y a su dudoso proceder. Por eso he interpuesto una QUEJA DISCIPLINARIA en @PGN_COL contra corporados y corporadas del @ConcejoMedellin que NO cumplen con el deber de publicar la declaración del impuesto de renta y/o el registro de conflicto de interese o, cuando lo hacen, lo hacen de manera extemporánea. Dicho deber se deriva de la Ley 2013 de 2019”, fue uno de sus últimos trinos.

“El Kanabico no enfermo deja de preocuparse por Medellín”, respondió uno de sus seguidores a su trino del 30 de octubre.

