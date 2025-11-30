Escalofriante hallazgo en Medellín: cadáver fue envuelto en sábanas, cobijas y costales

Las autoridades judiciales avanzan en las investigaciones para esclarecer la identidad de un hombre que fue asesinado en las últimas horas en la ciudad de Medellín. El cadáver fue hallado con signos de violencias y envuelto en sábanas, cobijas y costales.

La información fue confirmada este domingo 30 de noviembre por la Secretaría de Seguridad, que detalló que el cuerpo fue visto en una vía pública del barrio Sevilla, en la comuna de Aranjuez, en la mañana del sábado.

Se contó que, sobre las 6:38 de la mañana de ayer, la unidad investigativa del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se acercó a la zona referenciada para adelantar la inspección técnica del cadáver.

La advertencia de la entidad es que, hasta ahora, la edad, nombre y lesiones están por establecer, aunque ha llamado la atención de la opinión pública las condiciones en las que fue encontrado.

“(El) cuerpo fue encontrado en vía pública, envuelto en sábanas, cobijas (y) costales sobre dos bómperes de vehículo. El hecho se conoció mediante labores de patrullaje en el sector”, describió la Secretaría de Seguridad.

La Alcaldía de Medellín agregó que los hechos y responsables son materia de investigación por parte de las autoridades.

Imagen de referencia de Medellín. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Así las cosas, en lo que va corrido del año, 297 personas han perdido la vida de manera violenta en la capital de Antioquia. Si se compara el mismo período del año pasado, hay un incremento del seis por ciento.

La Fiscalía y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ya han logrado caracterizar la mayoría de los crímenes, relacionándolos con convivencia (100 casos), estructuras criminales (94 casos), hurtos (33 casos), violencia de género (18 casos) y violencia intrafamiliar (5 casos), faltando 56 episodios por esclarecer.

Con base en los reportes de la administración distrital, La Candelaria es la comuna con el mayor número de homicidios en lo que va corrido del 2025, con 63 casos; después están Manrique (28), Aranjuez (25), Laureles (21) y San Javier (21).