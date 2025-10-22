Peligroso reto viral terminó con el asesinato de un joven de 17 años en Medellín: revelan detalles de qué se trata

La Alcaldía de Medellín informó la captura de dos adultos y la aprehensión de tres adolescentes presuntamente responsables del homicidio de un joven de 17 años ocurrido el 4 de julio en el barrio El Danubio.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que el hecho “no fue una simple pelea viralizada: fue un crimen, producto de un reto violento conocido como ‘Cortes’, una peligrosa tendencia en redes sociales que incita a menores a enfrentarse con armas blancas solo por generar contenido”.

Según la versión oficial, la detención de los presuntos responsables fue posible gracias a una investigación de tres meses desarrollada por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación. El trabajo incluyó el análisis de cámaras del 123, labores de inteligencia, peritajes forenses, entrevistas y la revisión de material audiovisual público y privado, añadió la Alcaldía.

La investigación permitió ubicar a los implicados en la escena del crimen y coordinar un operativo simultáneo en los sectores de Robledo, Santa Rita, Laureles y Santo Domingo. Los dos adultos puestos a disposición judicial están a cargo de la Fiscalía, mientras que los menores quedaron bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El mandatario municipal lanzó un mensaje a la ciudadanía y a los presuntos responsables: “la vida se respeta. No vamos a permitir que la violencia se normalice en nuestros barrios ni en nuestras redes. A los delincuentes los vamos a perseguir hasta capturarlos. Seguimos en las calles con autoridad y orden.”

La Secretaría de Gobierno y las autoridades locales informaron que continuarán las labores de seguimiento y fortalecimiento de acciones preventivas frente a las tendencias violentas en redes sociales, así como los procesos judiciales correspondientes.

Continúa la búsqueda de otro asesino

La Alcaldía de Medellín ofreció hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar alhombre que se subió a un bus de la ruta Prado Centro-Santo Domingo Savio y asesinó a dos mujeres.

En sus manos tienen material fílmico de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de rutas de escape para determinar quién es el asesino.

Lo que sí saben es la principal hipótesis del ataque armado, ocurrido en la noche del martes 8 de julio, en la carrera 49 (Venezuela) con calle 71.

“Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas criminal”, dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín.