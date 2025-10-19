Suscribirse

Reconocida influencer de Medellín fue asesinada en las últimas horas, autoridades investigan las causas del hecho

La mujer fue trasladada a la Clínica Las Vegas, en donde, a pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible salvarle la vida.

Manuel Santiago Sánchez González

19 de octubre de 2025, 3:20 p. m.
El crimen ocurrió en una reconocida área de Medellín.
Las autoridades confirmaron este domingo, 19 de octubre, la muerte de ‘La Traviesa RP’, una reconocida influencer y creadora de contenido de la ciudad de Medellín.

Según las primeras informaciones, la mujer llegó a bordo de un vehículo perteneciente a una aplicación de movilidad, con cuatro heridas en su cuerpo.

Los hechos habrían ocurrido en medio de un aparente intento de hurto, según relató uno de los acompañantes de la influencer. El diario El Colombiano destacó que Estefanía Restrepo Valencia, conocida en redes sociales como ‘La Traviesa RP’, se encontraba en compañía de su excompañero sentimental, con quien buscaba retomar la relación.

Mientras se desplazaban por el sector de La Y, vía que conduce a los municipios de Amagá y La Pintada, dos sujetos en motocicleta se habrían acercado al vehículo con la intención de cometer un robo. En ese momento, la influencer fue atacada y resultó herida en múltiples ocasiones.

Tras el incidente, la mujer fue trasladada a la Clínica Las Vegas, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Investigación del caso

Las autoridades adelantan la investigación con el objetivo de determinar si el crimen se produjo en un hecho delictivo o si las circunstancias podrían haber obedecido a otras causas.

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.
A través de la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios, las autoridades buscan esclarecer el caso que ha causado consternación entre los seguidores de la creadora de contenido.

¿Quién era ‘La Traviesa RP’?

Estefanía Restrepo Valencia, más conocida en redes sociales como ‘La Traviesa RP’, era una creadora de contenido residente en Medellín. Contaba con más de 14.000 seguidores en Instagram, más de 216.000 en Facebook y superaba los 26.000 seguidores en TikTok.

Sus videos se enfocaban en bromas dirigidas a su círculo más cercano, lo que le permitió conectar con el público de la capital antioqueña y ganar aceptación en redes sociales.

A lo largo del año se han presentado diversos casos de ataques contra mujeres en Medellín y sus alrededores, por lo que las autoridades continúan desarrollando labores de prevención y hacen un llamado a las víctimas a denunciar cualquier situación de riesgo a través de las líneas de emergencia.

Por otra parte, se adelantan las investigaciones de la mano de la Fiscalía General para lograr dar claridad a los crímenes que han ocurrido en los últimos días.

