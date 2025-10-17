Fletero murió tras ser arrollado por un vehículo en Medellín; le había robado tres cadenas de oro a dos mujeres, su cómplice resultó herido

Un brutal hecho de violencia ocurrió este viernes en Guayabal, la comuna 15 de Medellín.

Cuando intentaban huir, tras robarles tres cadenas de oro a dos mujeres, dos fleteros que iban en moto fueron embestidos por un conductor de un vehículo particular.

Al respecto, se refirió el secretario de Seguridad, Manuel Villa: “Dos mujeres fueron víctimas de un violento atraco en la tarde de hoy en el sector de Guayabal, según testigos dos hombres que se movilizaban en una moto interceptaron a estas mujeres y bajo amenazas hurtaron tres cadenas de oro avaluadas en aproximadamente 9 millones de pesos”.

Como resultado del impacto con el vehículo, uno de los fleteros, como se les conoce a los ladrones en Medellín, murió.

“El otro resultó herido, ese criminal fue capturado por las autoridades y trasladado de inmediato a un centro asistencial donde permanece bajo custodia de la Policía”, dijo el funcionario.

Las autoridades acudieron al lugar de los hechos para adelantar las investigaciones correspondientes y recolectar todo el material probatorio.

Según dijo el secretario de Seguridad, “la moto en la que se movilizaban los presuntos delincuentes presentaba alertas ya por haber participado en otros hechos y fue incautada, y los objetos que habían sido robados fueron recuperados”.

Además, fue incautada un arma de fuego. “También se está verificando si los involucrados tienen antecedentes judiciales o si estarían relacionados con otros hurtos en la zona”, señaló Villa.

El 27 de agosto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció una millonaria recompensa contra otros fleteros que protagonizaron un hurto en el sur de la ciudad.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anuncia recompensa por ladrones. | Foto: Redes sociales

Aunque el mandatario fue contundente y aseguró que entregaría 25 millones de pesos por información de cualquier tipo de atracador de la ciudad.

“Nosotros no vamos a descansar hasta que la gente se sienta tranquila. Todos esos criminales, a todos los bandidos, los vamos a seguir persiguiendo hasta que la gente esté tranquila. Nosotros queremos acabar con ese delito y por eso ofrecemos a partir de este momento recompensa de hasta 25 millones de pesos por atracador”, manifestó.

“Esa es la recompensa que ofrecemos. Yo sé que desde hoy vamos a empezar a recibir información, nos va a ayudar para procesos que ya llevamos adelantados y este último hurto del 23 de agosto, bien conocido a través de medios de comunicación y redes sociales; van a caer, vamos por muy buen camino y todos van a terminar respondiendo”, añadió.