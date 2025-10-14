Suscribirse

Cali

Revelan video del ladrón que atacó a tiros a conductor que no se dejó atracar; un pasajero de un bus del MÍO resultó herido

El delincuente iba acompañado de una mujer.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 11:06 p. m.
Un aterrador intento de hurto ocurrido este martes en el sector de Don Bosco, en el centro de Cali, fue grabado y divulgado en redes sociales.

El hecho, ocurrido en la calle 9 con carrera 15, sucedió cuando un carro Nissan Sentra de color blanco se detuvo en un semáforo a esperar el cambio de luz a verde.

La grabación deja ver cuando el ladrón y una mujer que lo acompaña en una motocicleta discuten con la víctima, que forcejea para intentar defender sus objetos y arranca en un intento por salvarse.

El ladrón, a punto de perder el equilibrio, exhibió un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades.

Posteriormente, salió en persecución de su víctima, pasándose el semáforo en rojo. Todo ante la vista inerme de otros conductores y hasta de un guitarrista que estaba en la línea de fuego del ladrón.

Según el diario El País de Cali, el coronel Andrés Arias, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó lo ocurrido, además indicó que un pasajero de un bus del MÍO que pasaba frente a los hechos fue herido y que se desplegó un plan candado para dar con el peligroso delincuente y su cómplice.

Además, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García Guerrero, según el mismo diario, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

Contexto: Asesinan a dragoneante del Inpec al salir de turno en la cárcel Villa Hermosa, en Cali

“La persona herida ya está siendo atendida en el Hospital Universitario del Valle. Todas las capacidades están dispuestas para identificar y capturar a los responsables de este hurto”, dijo el funcionario.

Entretanto, la Alcaldía de Cali emitió un comunicado en el que se refirió a otro caso ocurrido el lunes festivo en el occidente de la capital del Valle.

Según dijeron, una mujer fue víctima de un asalto, hecho en el que la Policía detuvo a dos delincuentes y recuperó las pertenencias de la víctima.

El país también dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana atendieron otra denuncia de una persona relacionada con un robo en un centro comercial del norte de Cali.

Allí, indicaron, una madre de familia denunció que nueve adolescentes fueron drogados y despojados de sus pertenencias por tres hombres que se acercaron a ellos dentro del establecimiento.

Contexto: “Cali no puede convertirse en la sucursal del miedo”: concejales cuestionan política de seguridad

