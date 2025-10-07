Suscribirse

Cali

Asesinan a dragoneante del Inpec al salir de turno en la cárcel Villa Hermosa, en Cali

Se trata del cuarto funcionario de esa entidad acribillado recientemente.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 12:48 a. m.
Guardia del Inpec en el paro de agosto de 2014. | Foto: Iván Valencia

Sicarios asesinaron esta noche a Jimmy Flórez Salazar, un dragoneante del Inpec que se movilizaba en su automóvil después de su jornada de trabajo en la cárcel Villa Hermosa, en Cali.

Los hechos, confirmó a SEMANA la policía de esa ciudad, sucedieron en el barrio Conquistadores, en la comuna 11.

Con la muerte de Flórez Salazar, son cuatro los funcionarios de esa institución muertos en ataques sicariales en los últimos días.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siete policías capturados por, presuntamente, quedarse con $210 millones recuperados tras un robo en Buenaventura

2. Esto dijo el Papa al ser preguntado por medidas antiinmigrantes de Trump

3. Variel Sánchez contó su experiencia como hogar de paso y las razones por las que tomó la decisión: “Le toca darles mucho más amor”

4. Un muerto del Clan del Golfo tras combates con el Ejército en Valdivia: tenían fusiles y más de 2.000 cartuchos

5. Asesinan a dragoneante del Inpec al salir de turno en la cárcel Villa Hermosa, en Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliAsesinatoInpec

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.