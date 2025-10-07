Asesinan a dragoneante del Inpec al salir de turno en la cárcel Villa Hermosa, en Cali

Sicarios asesinaron esta noche a Jimmy Flórez Salazar, un dragoneante del Inpec que se movilizaba en su automóvil después de su jornada de trabajo en la cárcel Villa Hermosa, en Cali.

Los hechos, confirmó a SEMANA la policía de esa ciudad, sucedieron en el barrio Conquistadores, en la comuna 11.

Con la muerte de Flórez Salazar, son cuatro los funcionarios de esa institución muertos en ataques sicariales en los últimos días.