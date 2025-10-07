Suscribirse

Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

La Fiscalía presentó a los capturados ante un juez de control de garantías y pedirá medida de aseguramiento.

César Jiménez Flechas

7 de octubre de 2025, 9:57 p. m.
Capturados por las autoridades | Foto: Policía

El dragoneante del Inpec Manuel Antonio Becerra Palma fue asesinado el pasado 3 de octubre en el municipio de Palmira, Valle; horas después de otro asesinato en la ciudad de Bogotá dejó como víctima a un guardián del instituto. La Policía en el Valle del Cauca adelantó un operativo que derivó en la captura de los presuntos responsables.

“Integrantes de la Policía Nacional, adscritos al departamento de Policía Valle, lograron identificar los vehículos utilizados en el asesinato. Así las cosas, en las últimas horas, uno de los vehículos fue ubicado en un establecimiento del barrio Manuela Beltrán de Palmira”, señaló la Policía tras lograr la captura de los señalados asesinos.

La Fiscalía presentó a los capturados por el asesinato de guardianes del Inpec, ante un juez de control de garantías y pedirán medida de aseguramiento. | Foto: Policía

Cuando la Policía llegó al sitio, donde fueron identificados los vehículos, los delincuentes recibieron a los uniformados a bala. Fue necesaria una reacción inmediata de la Policía para evitar que escaparan y, sobre todo, que asesinaran a los uniformados en el operativo.

Los sospechosos se enfrentaron con armas de fuego a los policías que ubicaron el vehículo, suscitando un tiroteo que culminó con la captura de ocho personas, así como la incautación de seis armas de fuego (un fusil, cuatro pistolas y un revólver)”, advirtió la Policía tras lograr la captura de los ocho involucrados.

En el procedimiento, además de la captura de los señalados del asesinato del dragoneante, se logró incautar armas y celulares que serán determinantes para establecer cuál sería la responsabilidad de los ahora capturados en el crimen del guardián del Inpec; será un trabajo forense y de urgencia.

“En la acción policial, se incautaron ocho celulares que serán determinantes para esclarecer el asesinato del dragoneante Becerra Palma. Además, se incautaron prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública, con la cual los criminales simularían ser funcionarios oficiales”, advirtió la Policía en un comunicado.

Por su parte, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, dijo que, “de esta manera, se declara el día 8 de octubre como día de luto, con el objetivo que se efectúen asambleas informativas con el fin de discutir asuntos laborales, derechos y acuerdos de interés general para los servidores penitenciarios”.

La Fiscalía presentó a los capturados por el asesinato de guardianes del Inpec, ante un juez de control de garantías; pedirán medida de aseguramiento. | Foto: Policía

Se espera que, en las próximas horas, y luego de la judicialización, la Fiscalía solicite una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de todos los capturados, porque de acuerdo con los elementos de prueba, tendrían responsabilidad en el atentado en contra del funcionario del Inpec y, por tanto, representan un peligro para la sociedad.

