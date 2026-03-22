Procuraduría investiga y alista decisiones contra guardianes del Inpec que expresan apoyo político a un candidato presidencial

“En primera vuelta”, dijo un funcionario del Inpec que además hace parte de un sindicato de la entidad, al expresar su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

El funcionario, junto a otro compañero en uniforme del Inpec, aseguró, en nombre de trabajadores penitenciarios, apoyo político al candidato de izquierda.

“En nombre de los trabajadores penitenciarios en asamblea de delegados, queremos expresar nuestro total apoyo para la campaña presidencial para continuar este gobierno progresista y agradecer por todos estos años de lucha por el mejoramiento de los derechos humanos y de todo el sistema carcelario en este país”, señaló el funcionario en su video de apoyo político.

Procuraduría investiga a guardianes del Inpec por participación en política Foto: Suministrada (API)

Registraduría se pronuncia sobre presunto caso de funcionaria implicada en participación política

Los dos funcionarios están afiliados a un sindicato, de una docena que tiene el Inpec.

Pero en diálogo con SEMANA, otros funcionarios rechazaron que estos dos guardianes se tomaran la vocería de los funcionarios, pues no todos están acompañando al candidato del Pacto Histórico a la Presidencia.

El apoyo público de los funcionarios a un candidato presidencial, como lo expresa la ley, está prohibido y es suficiente para sanciones disciplinarias que incluso pueden llevar a la destitución.

La Procuraduría informó que recibió la información e inició las actuaciones correspondientes.

La Procuraduría, en cabeza de Gregorio Eljach Pacheco, ha hecho énfasis en recordarles a los funcionarios públicos que su intervención directa en política electoral está prohibida por ley. Foto: Procuraduría General de la Nación.

Las decisiones que se anticipan podrían incluir eventuales suspensiones del cargo.

Tras los hechos, el mismo Inpec ha reiterado la prohibición que existe para funcionarios públicos de participar en política.

“La Dirección General se permite recordar que, en Colombia, los servidores públicos tienen prohibido intervenir en actividades de partidos y en controversias políticas, incluida la recolección de apoyos ciudadanos, con el fin de garantizar la imparcialidad y la transparencia del Estado, sin perjuicio del ejercicio del derecho al sufragio”, señaló el Inpec.

Otro tema que llama la atención es que uno de los funcionarios que aparece con un uniforme del Inpec en el video, y que expresa apoyo al mismo candidato presidencial con la idea de continuar el “gobierno progresista”, es el mismo que ha criticado de manera reiterada el presidente Gustavo Petro por situaciones de seguridad que padecen los funcionarios de la entidad.