Registraduría se pronuncia sobre presunto caso de funcionaria implicada en participación política

La Registraduría se pronunció sobre el presunto caso de participación en política que salpicaría a una funcionaria supernumeraria de esa entidad. El caso está bajo investigación y el organismo electoral tomó la decisión de apartar a esa persona de su cargo de manera inmediata.

Esa posible irregularidad se conoció a través de un video que circula en redes sociales y que ya fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario para que adelante una investigación sobre el caso.

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“De manera permanente, la Registraduría Nacional, a través de su Oficina de Control Disciplinario, ha advertido a sus funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos políticos“, detalló la Registraduría en un comunicado.

La entidad recordó que quien incurra en participación en política estaría efectuando una falta disciplinaria que podría constituirse como un posible delito de participación en política.

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El organismo electoral aclaró que “a través de los canales de comunicación interna, la entidad ha realizado de forma constante un llamado a sus funcionarios para que se abstengan de participar, bajo cualquier modalidad, en actividades de carácter político”.

Asimismo, manifestó su compromiso con la integridad, transparencia y neutralidad del proceso electoral.