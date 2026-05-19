Gustavo Petro anunció su respaldo a Michelle Bachelet para ser la próxima secretaria general de la ONU

El presidente Gustavo Petro anunció este lunes su respaldo oficial a Michelle Bachelet para que se convierta en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en reemplazo de António Guterres, cuyo mandato finalizará en 2026.

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“Como presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas”, escribió el mandatario colombiano a través de su cuenta de X, junto a una fotografía en la que aparece acompañado de la expresidenta chilena.

La candidatura de Bachelet ha tomado fuerza en las últimas semanas en medio de la carrera diplomática para definir quién dirigirá el organismo internacional. La exmandataria chilena ya cuenta con el respaldo de países como México y Brasil, mientras busca sumar apoyos en América Latina y otras regiones del mundo.

Además del respaldo de Colombia, la candidatura de Michelle Bachelet ha venido ganando terreno gracias a una intensa agenda diplomática. Según medios internacionales, la expresidenta chilena sostuvo reuniones recientes con el mandatario panameño José Raúl Mulino con el objetivo de conseguir apoyo político de cara a la elección que definirá el futuro liderazgo de Naciones Unidas.

La elección del nuevo secretario general de la ONU ha despertado especial expectativa debido a que distintos sectores internacionales consideran que ya es momento de que una mujer asuma el cargo por primera vez desde la creación del organismo en 1945. En ese escenario, Michelle Bachelet aparece como una de las figuras más fuertes por su experiencia política.

El apoyo expresado por Gustavo Petro también tiene un peso simbólico dentro de la región, especialmente porque Colombia se suma a otros gobiernos latinoamericanos que ya manifestaron públicamente su respaldo a la exmandataria chilena. Días atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su apoyo a Bachelet tras sostener un encuentro privado con ella.

Michelle Bachelet ya tuvo una amplia trayectoria dentro del sistema de Naciones Unidas. Además de gobernar Chile en dos periodos, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de América Latina en escenarios multilaterales.

La definición del nuevo secretario general de Naciones Unidas se dará en medio de un contexto internacional marcado por guerras, tensiones diplomáticas y debates sobre migración, cambio climático y derechos humanos, temas en los que Bachelet ha tenido participación directa durante su trayectoria política y dentro del sistema de la ONU

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¿Contra quiénes compite Bachelet por la secretaría general?

En la carrera por quedarse con la Secretaría General de la ONU, Michelle Bachelet tendría como principales competidores al diplomático alemán Helga Schmid, actual figura clave en temas de seguridad y política exterior europea; al argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica; a la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana; yel único postulante que no proviene de alguna nación de América Latina, Macky Sall, quien fue presidente de Senegal entre 2021 y 2024.

Rebecca Grynspan, Rafael Grossi y Macky Sall. Foto: Getty Images