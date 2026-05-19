Abelardo de la Espriella condenó jornada de “hostigamiento” en la residencia del expresidente Álvaro Uribe

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció sobre los hechos ocurridos en inmediaciones de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande, Antioquia, y aseguró que lo sucedido constituye un acto de “hostigamiento y violencia” contra el exmandatario y su familia.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, De la Espriella manifestó su respaldo a Uribe y a su esposa, Lina Moreno, luego de las concentraciones registradas cerca de la vivienda del exjefe de Estado.

“Toda mi solidaridad con el presidente Álvaro Uribe y doña Lina ante los hechos ocurridos hoy en su residencia”, escribió el abogado, quien además relacionó lo sucedido con un ambiente de intimidación política en el país.

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De izquierda a derecha: Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Cuenta en X: @AlvaroUribeVel

En su pronunciamiento, sostuvo que quienes han sido víctimas de amenazas y persecuciones entienden “lo que significa ejercer la política bajo intimidación”, afirmó.

De la Espriella exigió garantías de seguridad para el expresidente y señaló directamente al Gobierno y a sectores afines por lo ocurrido en Llanogrande.

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Lina Moreno y Álvaro Uribe. Foto: Presidencia

“Exijo que el régimen le garantice todas las condiciones de seguridad necesarias para que pueda ejercer su liderazgo sin acoso ni presión de turbas organizadas”, agregó.

De la Espriella también cuestionó al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda, a quienes responsabilizó políticamente del ambiente que rodeó las manifestaciones cerca de la hacienda del exmandatario antioqueño.

Álvaro Uribe borrando grafiti sobre los falsos positivos pintado cerca de su finca en Llanogrande, Antioquia. Foto: Redes sociales.

“Lo de Gustavo Petro e Iván Cepeda no es democracia, es hostigamiento y violencia”, expresó en el mismo mensaje, en el que además lanzó una consigna política de cara al actual escenario nacional: “En la era del tigre la intimidación no entrará a las casas ni a las familias colombianas”.

El mensaje concluyó con un saludo a la familia del expresidente. “Mi abrazo solidario a la familia Uribe Moreno. ¡Firme por la patria!”, escribió.