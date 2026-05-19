Francotiradores y amenazas: Abelardo de la Espriella destapa supuesto plan para asesinarlo y alerta a Estados Unidos

Abelardo de la Espriella emitió una nueva alerta por sus condiciones de seguridad en la carrera por la presidencia. Al parecer, se pretendería atacarlo con francotiradores y los detalles del plan fueron compartidos por la campaña con las autoridades colombianas y con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Manifestó que fuentes de alta credibilidad le narraron que se habría contratado un equipo de francotiradores con el fin de matarlo. “Tomaré todas las medidas necesarias para que no me asesinen”. El equipo del candidato a la Casa de Nariño dijo que esto sería parte de un patrón de violencia política.

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Por un lado, se recordó que el pasado viernes fueron asesinados Roger Mauricio Devia y Fabián Cardona, dos integrantes de la campaña del abogado en el departamento del Meta. Supuestamente, “esos crímenes habrían sido ordenados deliberadamente como un mensaje”, según se lo hicieron saber unidades de inteligencia.

No solo eso. De la Espriella mencionó que, presuntamente, se pretendía que él se desplazara hacia esa región del país y allí atentar contra su vida. Así lo contó su campaña en un comunicado de prensa: “Buscando, además, que se desplazara a la zona para atentar allí contra su vida. El candidato no cayó en esa trampa”.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN carlos SIERRA-SEMANA

El segundo episodio que alarmó al candidato presidencial ocurrió en Antioquia, cuando la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá detectó a un hombre que portaba un arma traumática y que se presentó como escolta en el sitio donde, más tarde, se presentaría el aspirante. El sujeto fue retirado del espacio y liberado.

Lo tercero obedece a una serie de amenazas e intimidaciones, de acuerdo con la campaña: “Coordinadores en al menos tres departamentos recibieron amenazas directas, todas debidamente denunciadas ante las autoridades. En Antioquia, grupos no identificados obligaron a retirar nuestra campaña en Salgar, Betulia y Andes”.

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También se manifestó que, días anteriores, se recibieron mensajes de alto calibre a través de celulares: “Desde el número celular 301262*[¨* se enviaron amenazas de muerte con nombres, direcciones exactas y lenguaje propio de estructuras criminales contra integrantes de nuestro equipo y sus familias”.

La versión del candidato es que las autoridades han recibido todas las denuncias y narró que, hasta ahora, los resultados son insuficientes frente a la gravedad de lo que estaría ocurriendo: “El movimiento Defensores de la Patria exige a la Fiscalía, a la Policía y a las autoridades que actúen con la urgencia que estos hechos exigen”.

Abelardo de la Espriella en Tuluá. Foto: Raúl Palacios El País

Luego de documentarse estos acontecimientos, se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti: “Desde que se conoció la denuncia del candidato Abelardo de la Espriella, he tenido comunicación directa con el ministro de Defensa, la Policía y las Fuerzas Militares para garantizar la protección debida, como se ha hecho con todos los candidatos presidenciales y sus equipos políticos. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes”.