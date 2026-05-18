“Tomaré todas las medidas necesarias para que no me asesinen”: Abelardo de la Espriella

A través de un video publicado en sus redes sociales, el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, envió este lunes, 18 de mayo, un mensaje a todos los seguidores que lo han acompañado en los últimos días en los multitudinarios eventos realizados en el país.

“Votemos por Abelardo”: Clemencia, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, invita a votar por el ‘Tigre’

“Gracias, gracias de verdad desde el fondo de mi corazón por el fervor popular que ha desatado esta manada del tigre. En cada plaza, en cada abrazo, en cada grito de: ‘Abelardo presidente, Tigre, estamos contigo’, siento la fuerza imbatible del pueblo que se ha levantado”, señaló De la Espriella.

Manifestó que durante los últimos días ha visto que “hay un movimiento popular en Colombia”, el cual se encuentra “lleno de fervor y esperanza” por la recuperación del país, por lo que anunció que “daré todo de mí para que entre todos lo hagamos realidad”.

“Dejaré hasta mi vida en ello si fuese necesario para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece”, señaló el candidato presidencial, quien también destacó en su mensaje las amenazas que ha recibido, junto con su campaña.

“Los criminales, los narcoterroristas, los de siempre, el régimen, los miembros de la casta, de la rosca y del establecimiento que se unieron, ya se dieron cuenta de que el pueblo me escogió. Ya el pueblo abrazó al Tigre y no hay marcha atrás. Por eso, han pasado a la fase más macabra y peligrosa, intentar acabar con mi vida, asesinarme”, resaltó el candidato.

Se refirió a las más recientes amenazas que ha recibido en medio de la campaña y expuso el caso de la información que recibió la semana pasada, de “fuentes creíbles”, sobre un intento de asesinato con francotiradores.

También recordó la captura de un sujeto que se hizo pasar por miembro de su esquema de seguridad, el cual fue dejado en libertad horas después. Aseguró que “nadie ha investigado nada sobre el hombre que hacía inteligencia y fingía ser uno de los miembros de mi cuerpo de protección”.

Mencionó el doloroso asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, ocurridos el pasado viernes en el departamento del Meta y responsabilizó al “narcoterrorista Calarcá”, quien es el criminal que controla esta zona del país.

“Ese criminal ordenó esos homicidios para mandarme un mensaje claro. Que fuera al entierro de mis líderes muertos en zona dominada por él y allí me iban a dar de baja”, denunció el candidato presidencial.

Abelardo de la Espriella agradece mensaje de respaldo del senador de EE. UU. Bernie Moreno tras asesinato de miembro de su campaña en Meta

Recordó las amenazas que llegaron en el transcurso del fin de semana a varios coordinadores de su campaña en diferentes departamentos del país, las cuales resaltó que fueron denunciadas antes las autoridades.

“Mientras todo esto sucede, desde otros sectores se atreven a insultarme porque uso chaleco antibalas o atril blindado. Yo no nací el día en que repartieron el miedo, pero tampoco el día en que repartieron las trampas, cazabobos. No me voy a dejar cazar”, señaló De la Espriella, haciendo referencia, sin mencionarla, a lo que dijo el pasado sábado la candidata Paloma Valencia.

“No voy a caer en trampas ni provocaciones. Tomaré todas las medidas necesarias para que no me asesinen, porque no tener miedo, queridos compatriotas, no es sinónimo de dejarse matar”, sentenció.

Por eso, insistió en que “vencer el miedo es librar la guerra lo suficientemente protegido para poder ganarla estando vivo, que es lo que necesitamos nosotros. Yo no soy un suicida, soy un líder responsable con la patria, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia y con ustedes. Si a mí me asesinan, asesinan la esperanza de todo un pueblo, que es lo que quieren hacer”.

"No me voy a dejar cazar”, señaló el candidato presidencial Abelardo de la Espriella al hablar de las amenazas que ha recibido. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Manifestó que “las amenazas hay que tomarlas en serio para no tener que lamentarlas después. Miren, la sangre de los caídos no se borra. Nos obliga a seguir con más fuerza y determinación”.

Finalmente, el abogado invitó a los colombianos a votar por él en la primera vuelta: “Mi querida llamada manada, la mejor manera de cuidar al tigre, de no aguar esta fiesta histórica, de conquistar la victoria de los nunca contra los de siempre, los que siempre han jodido al pueblo y contra el régimen, es votando masivamente por el tigre en primera vuelta”, insistió.