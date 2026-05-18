Eduardo Pizarro, el hermano de Carlos Pizarro, analiza lo que significaría el triunfo de Cepeda, Valencia o De la Espriella: 10 frases

Eduardo Pizarro es uno de los mayores conocedores de la guerra y de los esfuerzos de paz en Colombia. El sociólogo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y fue presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) e integró la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional. También se desempeñó como embajador en Holanda y como relator de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas en las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana. También es el hermano de Carlos Pizarro, el desmovilizado líder del M-19 que fue asesinado en 1990, cuando era candidato presidencial.

“Iván Cepeda debería reconocer que la paz total no dio resultados”: Eduardo Pizarro

En conversación con SEMANA, Pizarro habló de su nuevo libro El fracaso de la Paz Total, un documento necesario en estos tiempos. El académico presenta una desmenuzada radiografía que explica las razones por las cuales Colombia no ha podido coronar del todo sus esfuerzos de paz y especialmente detalla el fracaso de la última apuesta: la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.

Vea la entrevista completa con Eduardo Pizarro:

1. “El último fracaso es el de Gustavo Petro con la paz total, que deja al país en una situación muy difícil”

Para Pizarro, el balance del actual Gobierno en materia de paz es profundamente negativo. Según afirma, Colombia lleva décadas acumulando intentos fallidos de negociación y la paz total terminó agravando el escenario de seguridad. “Gobierno tras gobierno ha ido fracasando”, asegura.

“Creo que es un debate que el país merece dar. Este es un libro que mezcla mi testimonio personal con mi carácter de profesor y analista. Planteo una tesis polémica y es que en Colombia llevamos intentando la paz desde 1990 y el fracaso en esa meta es de toda la nación colombiana. Tenemos que repensar lo que hemos hecho porque Gobierno tras Gobierno ha ido fracasando. Y el último fracaso es el de Gustavo Petro con la paz total, que deja al país en una situación muy difícil”, asegura Pizarro.

Eduardo Pizarro Leongómez en entrevista con Cristina Castro, Editora General en SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

2. “Ningún grupo finalmente abandonó las armas”

El académico sostiene que el mayor síntoma del fracaso de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro es la ausencia de acuerdos concretos. Incluso menciona que ni el proceso con Comuneros del Sur, que parecía el más avanzado, logró consolidarse. A su juicio, los grupos armados ya están esperando el cambio de gobierno para redefinir sus estrategias y no tienen incentivos reales para dejar la violencia.

3. “El próximo presidente va a encontrar un país mucho peor que el que recibió Gustavo Petro en 2022”

“Ningún grupo finalmente abandonó las armas. Y faltando pocas semanas, ya es imposible que algún grupo firme un acuerdo, porque estará a la expectativa de quién va a ser el nuevo presidente. Ya no se logró ningún resultado eficaz. Ni siquiera con el grupo Comuneros del Sur, que era con quienes estaban más cerca. Lo segundo es que los datos son muy impactantes: el crecimiento del número de municipios en los cuales tienen presencia los grupos armados ilegales, el crecimiento de las rentas ilegales, Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, el secuestro se disparó y la extorsión es como un cáncer. Por otro lado, las Fuerzas Militares se han debilitado y el número de miembros ha caído. Entonces, el próximo presidente va a encontrar un país mucho peor que el que recibió Gustavo Petro en 2022″, dijo Pizarro.

4. “El error de Petro fue fracturar el país”

El excomisionado cree que el presidente debilitó su propia apuesta de paz con un discurso que dividió a la sociedad. “Gustavo Petro, con discursos polarizantes y descalificadores, fue debilitando su propia capacidad de lograr la paz, porque nunca logró construir un consenso con fuerzas que no hacían parte de su Gobierno. El error de Petro fue fracturar el país. Debilitó su capacidad de impulsar un marco legal a favor de la paz y eso se expresó en el fracaso final”.

"El error de Petro fue fracturar el país. Debilitó su capacidad de impulsar un marco legal a favor de la paz y eso se expresó en el fracaso final”, dice Eduardo Pizarro Leongómez en entrevista con SEMANA. Foto: Jorge Orozco

5. “La negociación por sí misma no basta, sino que existe una clara superioridad estratégica por parte del Estado”

Pizarro insiste en que los procesos de paz exitosos requieren presión militar y capacidad estatal. Recuerda que las Farc llegaron a negociar tras un periodo de debilitamiento durante los gobiernos anteriores y resume su tesis con una frase contundente: “Si solamente hay zanahoria, se incentiva a los grupos armados para continuar en armas”.

El sociólogo resalta el papel que han tenido los temas de seguridad y paz en las elecciones en la historia. “Desde 1994, un candidato solo ha ganado en primera vuelta en dos ocasiones: con Álvaro Uribe en 2002 y luego en 2006. Los temas de seguridad fueron claves para este triunfo. Yo sí creo que en estas elecciones el tema de orden público es un tema clave, estratégico, y el candidato que muestre un mejor modelo para rescatar la seguridad en el país va a ser el que puede ganar las elecciones en la segunda vuelta presidencial, que creo que habrá”, asegura.

6. “Iván Cepeda debería tener el valor de reconocer que la paz total no dio resultados”

El profesor explica si es cierto que Iván Cepeda sea el “arquitecto” de la paz total, como lo han señalado sus críticos.

“Sí, Iván Cepeda propuso el nombre en una entrevista al inicio del Gobierno Petro: la paz total. Planteó que el modelo de negociación grupo por grupo había fracasado. Entonces, en vez de negociar de manera escalonada en el tiempo —M-19, EPL, Quintín Lame, PRT, CRS, Farc—, el modelo de paz total sería no solamente con los grupos de origen político, sino también de origen criminal. Iván Cepeda propuso ese título, la paz total, y él se puso al frente de las negociaciones, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entonces, sí, él ha sido un activista importante de este modelo. Creo que Iván Cepeda debería explicarle al país en la campaña cuáles van a ser los cambios profundos que él propone a este modelo fracasado. Iván Cepeda debería tener el valor de reconocer que la paz total no dio resultados y presentarle al país una profunda rectificación de un modelo fracasado”, detalló.

7. “Sería muy negativo pasar de la paz total a la guerra total”

Aunque es muy crítico de la estrategia del Gobierno, Pizarro también lanza advertencias frente a quienes proponen respuestas exclusivamente militares y de mano dura. “Yo creo que sería muy negativo pasar de la paz total a la guerra total. Pienso que lo ideal sería pasar hacia un modelo que busque lo que los expertos denominan el debilitamiento estratégico de los grupos armados y la convicción de que no pueden lograr sus resultados por la vía de las armas”, dijo.

El profesor Eduardo Pizarro, uno de los mayores conocedores del conflicto armado, escribió El fracaso de la paz total. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Hay dos ejemplos extraordinarios: el caso del País Vasco español, donde la gran movilización de los vascos le mostró a ETA que no tenía ninguna viabilidad y transitaron de las armas a la política. La otra experiencia fue Irlanda del Norte, donde la gran movilización ciudadana contra el Ejército Republicano Irlandés llevó a este grupo armado a entender que su objetivo de separar por la vía de las armas a Irlanda del Norte de Gran Bretaña no era viable. ¿Qué requiere el próximo Gobierno? Que combinemos un fortalecimiento del Estado con una gran movilización nacional, como en 2008, cuando millones se movilizaron contra las Farc, contra el uso de las armas”, agregó.

8. “Yo no tengo certeza de que el modelo Bukele se pueda replicar en Colombia”

Pizarro también explicó lo que puede pasar en materia de paz si solo se aplica el garrote y respondió si ese es el modelo que ve en las propuestas de Abelardo de la Espriella. “Es lo que él ha planteado. Es muy probable que sea un tema de campaña electoral y que, si llega a la presidencia, entienda que el ideal para Colombia no sería un modelo de orden público exclusivamente, sino que habría que tener siempre una puerta abierta para grupos que decidan abandonar las armas. Espero que Abelardo de la Espriella se aproxime a ese modelo, porque uno piensa mucho en el modelo Bukele, que tiene el 93 % de popularidad y rescató al país de los grupos criminales, pero yo no tengo certeza de que se pueda replicar en Colombia. Se trata de grupos armados muy poderosos, con rentas y con control territorial, y de pronto ese modelo aplicado estrictamente en Colombia podría agravar el orden público. Creo que el modelo aquí es tener siempre una puerta abierta”.

Eduardo Pizarro Leongómez sociólogo Bogota mayo 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

9. “En el caso de Paloma Valencia habría más sutileza en el manejo de paz y guerra”

Pizarro marca diferencias entre las propuestas de seguridad de Paloma Valencia y las de Abelardo de la Espriella. Según explica, la senadora tendría una visión más equilibrada entre fortalecimiento militar y eventuales caminos de negociación. “Abriría caminos que podrían ser más eficaces para lograr la paz”, afirma, aunque también considera que impulsaría un fortalecimiento de las Fuerzas Militares.

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10. “El voto por Sergio Fajardo es un profundo mensaje”

Eduardo Pizarro asegura que, “independientemente de los resultados de la primera vuelta, el voto por Sergio Fajardo es un profundo mensaje que sentimos miles y miles de colombianos a favor de una nueva forma de acción política fundada en la construcción de consensos y acuerdos sobre lo fundamental, como los denominaba el sacrificado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado”.