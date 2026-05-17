¿Le tocó ser jurado de votación? Esta es la guía de las funciones que deberá cumplir

El pasado 7 de mayo, la Registraduría publicó el listado oficial de jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. En el portal de la entidad es posible consultar las designaciones.

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Un jurado de votación es una persona que se encarga de vigilar y contar los votos de las urnas en los 13.489 puestos de votación a nivel nacional. Para ello, son capacitados desde semanas antes.

En Bogotá, las jornadas de capacitación empezaron el pasado 11 de mayo y se extenderán hasta el 28 del mismo mes. Los jurados reciben la notificación en un formulario E-1, que les indica el horario y la fecha de la preparación.

También existen sesiones virtuales para que los ciudadanos se instruyan sobre sus funciones como jurados de votación. Además, en la página web tienen un cuestionario de preguntas y respuestas con toda la información sobre las funciones. Entre sus responsabilidades está mantener la transparencia de los comicios y ayudar a guiar a los ciudadanos.

¿Cómo trabajan los jurados de votación?

En cada mesa hay seis jurados y, de esos, tres corresponden al presidente, vicepresidente y vocal. El primero es el encargado de recibir los documentos de identidad de los ciudadanos y verificarlos en el formulario E-10.

El vicepresidente registra a los electores en el documento E-11 y el vocal tiene la función de entregar la tarjeta electoral al votante.

Los otros tres jurados suplentes deben estar atentos a la mesa, la votación, el orden y los sufragantes que requieran atención.

Los jurados de votación deben realizar el escrutinio al finalizar la jornada electoral. Foto: PABLO MONSALVE

Existen personas que son elegidas como jurados remanentes. Esto significa que deben estar atentos a cualquier cambio en la mesa electoral o sustitución que requiera su asistencia. Es importante recordar que la ausencia injustificada se castiga con multas de hasta 10 salarios mínimos y otras sanciones disciplinarias.

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¿Qué hace un jurado de votación?

La Registraduría explicó que los jurados seleccionados deben presentarse a las 7:30 a. m., al puesto de votación asignado. Lo primero es verificar que el kit electoral cuente con los formularios E-9, E-10, E-11, E-14, E-17, los sobres, tarjetas electorales, urnas y certificados para los sufragantes.

Es importante aclarar que no pueden portar camisetas o accesorios alusivos a ninguna campaña política. Los jurados pueden votar y a las 8:00 a. m., inicia formalmente la jornada de comicios electorales.

Al empezar, deberán mostrar la urna vacía antes de sellarla. Después de esto, los tres jurados con cargos determinados comienzan sus funciones y los otros tres ayudan a los electores mientras colaboran con la entrega del certificado electoral.

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Las urnas cierran a las 4:00 p. m. y, a esa hora, inicia el escrutinio de las mesas. Los jurados no pueden irse hasta que hayan terminado el conteo de votos y entregado los formularios diligenciados y suscritos al delegado de puesto de la Registraduría Nacional.

Para el escrutinio, destruyen el material sobrante y cuentan el número de ciudadanos que votaron en esa mesa. Esto se realiza a través del formulario E-11, que llevará la firma de todos los jurados.

La cantidad de votantes se registra en el E-14 antes de abrir la urna. Al sacar los votos, se transcribe la información con cuidado, se separan y se realiza la nivelación de la mesa. Por último, los sobres sellados son entregados al delegado de la entidad.