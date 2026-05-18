Abelardo de la Espriella lanza contundente mensaje a Ape Cuello: “Ya basta de robarse al Cesar”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se fue de frente contra el representante a la Cámara del Partido Conservador, Ape Cuello, quien es un barón político en el departamento de Cesar.

El candidato dijo desde la tarima que Ape Cuello tenía que “dejar de robarse al Cesar” y que tenía que ir viendo qué haría con él cuando llegue a la Casa de Nariño.

“A esos que se están robando las entidades les dijo que se deben agarrar porque desde el 7 de agosto sabrán lo duro que muerde el tigre. Y le hablo directamente a usted, señor Ape Cuello, ya basta de robarse al Cesar”, dijo.

El candidato presidencial reveló en entrevista con la periodista Vicky Dávila que dos personas lo buscaron para acercar a Ape Cuello a su campaña, pero que él lo rechazó de inmediato.