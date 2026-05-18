Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Acaban con la empresa privada y también con la estatal”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un nuevo mensaje en su cuenta de X, desde donde volvió a arremeter contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Álvaro Uribe: “Petro destruye la salud para que todos seamos esclavos del Estado como en Cuba”

“Petro y Cepeda, como Castro y Chávez, acaban con la empresa privada y también con la estatal. La empresa privada colombiana, de todos los tamaños, desde las tiendas hasta las más grandes, están generando desempleo, no pueden invertir por los impuestos y la inseguridad, y no pueden generar nuevos empleos", señaló el exmandatario en su publicación.

El líder político del Centro Democrático también aseguró que ese sistema “acaba con las empresas del Estado. Basta ver el deterioro de Ecopetrol y la quiebra de las entidades intervenidas por el gobierno. Siguen el ejemplo de Chávez con PDVSA”.

En otro mensaje, el ex jefe de Estado le mandó dardos al candidato presidencial tras asegurar, en una entrevista con Noticias RCN, que “a la gente no la mata la paz”, en medio de su defensa a las negociaciones.

“Tiene razón Cepeda, la paz a nadie mata, salvo la paz de Cepeda y Petro que en este Gobierno ha matado a más de 22 mil jóvenes”, señaló Uribe Vélez, haciendo referencia a que el dato lo tomó de Medicina Legal.

Frente a esto, Cepeda le respondió: “Uribe: ¿Usted acusando a otros de matar jóvenes? Sea serio. ¿Cuándo le pedirá perdón al país y a las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’ y las desapariciones forzadas perpetradas en la Comuna 13 de Medellín? Con semejante prontuario, a nadie convence su impostura de supuesto juez moral".